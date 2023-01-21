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Haberler Keşfet Üç aylar mesajları yayınlandı! 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri!
Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:52

Üç aylar mesajları yayınlandı! 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri!

İslam dünyası her yıl Recep, şaban ve ramazan ayına girmenin huzurunu Üç aylar mesajları ile yaşıyor. Bol ibadet, şükür ve duayla bu mübarek ayları geçirmek isteyenler sevdiklerine en güzel, kısa, uzun, anlamlı Recep ayı mesajları ile Üç aylar sözleri paylaşımlarında bulunmak istiyor. Siz de bu ayın coşkusunu tüm sevdiklerinizle paylaşabilmek adına WhatsApp, Sms ya da sosyal medya üzerinden Üç Aylar mesajları gönderebilirsiniz. İşte en hayırlı sözlerle paylaşabileceğiniz Üç aylar mesajları (Recep Ayı) tebrik sözleri 2023

Üç aylar mesajları yayınlandı! 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri!

Recep, Şaban ve Ramazan ayını içinde barından Üç aylar mesajları ve sözleri sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Üç Aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başlayacak. Rahmet kapılarının ardına kadar aralanacağı Üç Aylar'ı sevdiklerinizle birlikte ihya edebileceğiniz en hayırlı ve anlamlı mesajları haberimizde derledik. İşte Üç aylar mesajları ve 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri

ÜÇ AYLAR MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023

EN HAYIRLI VE ANLAMLI RESİMLİ ÜÇ AYLAR MESAJLARI!

Gül bahçesine girenler gül olmasalar da gül kokarlar. Kâinatın en güzel gülünün kokusunun üzerinizde olması temennisiyle. Üç aylarınız mübarek olsun.

Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim..

Üç aylar mesajları yayınlandı! 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri!

Yer yer sürçmüş yer yer düşmüş ama pişman olmuş biz kullara Rahman'ın rahmet olarak araladığı kapılar açılıyor. Üç aylarımız mübarek olsun.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Üç aylarınız mübarek olsun.

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Manevi iklimiyle ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan, kandiller geçidi mübarek Üç Aylar hayırlara vesile olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan üç aylarınız mübarek olsun.

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Üç aylar mesajları yayınlandı! 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri!

Günler bize dostların güzelliği ile geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Üç aylarınız mübarek olsun..

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşallah.

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun. Günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun. Üç aylarınız mübarek olsun..

Üç aylar mesajları yayınlandı! 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri!

Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Üç aylarınız mübarek olsun…

Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun, ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun üç ayları mübarek olsun.

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Üç aylarınız mübarek olsun..

Fani Dünyanın padişahı değilim. Gönül hırkalarını yamar giyerim. Dostlarla ağlar, dostlarla gülerim. Siz sevdiklerime, hayırlı üç aylar dilerim.

Üç aylar mesajları yayınlandı! 2023 En yeni, kısa, uzun, resimli Recep ayı kutlama mesajları ile Üç aylar sözleri!

RECEP AYI MESAJLARI

Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed (sav) Recep ayının hikmetine dair şöyle buyuruyor: "Recep Allah"ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır."

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice üç aylar.

Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, günler vardır kutlamak ve af dilemek için. Üç aylarınız mübarek olsun.

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