Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını 18. Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Heyecanın bir an eksik olmadığı son bölümün ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük bir merak konusuydu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanına Ferit'in Pelin'i yalıya getirmesi damga vurdu. Peki, Seyran şimdi ne yapacak? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle!