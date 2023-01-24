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Haberler Keşfet Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Giriş Tarihi: 24.01.2023 01:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 01:42

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını 18. Son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Heyecanın bir an eksik olmadığı son bölümün ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük bir merak konusuydu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanına Ferit'in Pelin'i yalıya getirmesi damga vurdu. Peki, Seyran şimdi ne yapacak? İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle!

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını, 27 Ocak Cuma akşamı 19. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını 18. bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Heyecan dolu final sahnesinin akabinde merakla beklenen Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Gelecek bölümde neler yaşanacağını görmek isteyen izleyiciler, ''Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle'' araştırmasına çıktı. Seyran'ın Ferit'e "Sen babamın tırnağı olamazsın" dediği yeni bölümde, Ferit'in Pelin'i yalıya getirmesi dikkat çekti. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle…

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Yalı Çapkını 19. Bölüm fragmanı yayınlandı. İzlemek için:

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM FRAGMANI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

20 Ocak 2023 tarihli yeni bölümü izlemek için:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler/18-bolum

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı izle: Ferit Pelin’i yalıya getirdi! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.

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