Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını Tayyar kimdir sorusu yanıtlandı. Akın'ın babası olarak diziye dahil olan karaktere oyuncu Nazmi Kırık hayat veriyor. Fragmanda bir deniz kenarında görülen yeni karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı ve hangi dengeleri değiştireceği merak konusu. Peki; Yalı Çapkını'nın Tayyar'ı Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar...