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Haberler Keşfet Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 10:57

Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV ekranlarında her hafta cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını Tayyar karakteri ile gündemde. Akın'ın babası olarak diziye dahil olacak yeni isim fragmanda görüldü. Dizinin takipçileri 'Yalı Çapkını Tayyar kimdir' sorusuna yanıt aramaya başladı. Karaktere oyuncu Nazmi Kırık hayat verecek. Kırık, 67. yeni bölümde kadroya dahil olacak. Peki; Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte; hayatı, dizileri ve filmleri...

Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Yalı Çapkını Tayyar kimdir sorusu yanıtlandı. Akın'ın babası olarak diziye dahil olan karaktere oyuncu Nazmi Kırık hayat veriyor. Fragmanda bir deniz kenarında görülen yeni karakterin hikayeye nasıl dahil olacağı ve hangi dengeleri değiştireceği merak konusu. Peki; Yalı Çapkını'nın Tayyar'ı Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI'NA TAYYAR GELİYOR!

Yalı Çapkını 67. bölüm 2. fragmanında görülen Tayyar karakteri Akın'ın babası olarak izleyici karşısına çıkacak. Tayyar'a oyuncu Nazmi Kırık hayat verecek.

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Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

NAZMİ KIRIK KİMDİR?

1976 Diyarbakır doğumlu Nazmi Kırık, eğitimi sırasında tiyatro ve dans çalışmalarına başladı. Bu süre içerisinde pek çok oyunda yer aldı.

1999'da rol aldığı Güneşe Yolculuk filmiyle sinema kariyeri başladı.

Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Film festivallerine birçok yapımı ile katılan Kırık, çalışmalarına Türkiye ve Almanya'da devam ediyor.

Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

NAZMİ KIRIK DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yalı Çapkını (2024-) - Tayyar
Ne Gemiler Yaktım (2023-2024) - İhsan
Ya Çok Seversen (2023) - Yakup Civelek
Gönül (2022) - Seymen
Bir Başkadır (2020)
Çukur (2019) (3. sezon) - Yunus
Mucize 2: Aşk (2019) - Şemsettin
Siyah İnci (2017)
Bizans Oyunları (2016) - Havadis
Kehribar (2016) - Cemil
Mucize (2014) - Şemsettin
Ankara'nın Dikmen'i (2014) - Zirek
Hükümet Kadın (2013) - Ferhat
Pandora'nın Kutusu (2008) - Hırsız
Beynelmilel (2006) - Tekin Yayladalı
Sıfır Kilometre (2005) - Ako
Organize İşler (2005) - Hıdır Duralmaz

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