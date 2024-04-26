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Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
10:57
Yalı Çapkını Tayyar kadroya dahil oldu! Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Star TV ekranlarında her hafta cuma günü ekranlara gelen Yalı Çapkını Tayyar karakteri ile gündemde. Akın'ın babası olarak diziye dahil olacak yeni isim fragmanda görüldü. Dizinin takipçileri 'Yalı Çapkını Tayyar kimdir' sorusuna yanıt aramaya başladı. Karaktere oyuncu Nazmi Kırık hayat verecek. Kırık, 67. yeni bölümde kadroya dahil olacak. Peki; Nazmi Kırık kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte; hayatı, dizileri ve filmleri...