YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

YDS sınavı bu hafta gerçekleşecek. Yabancı dilde seviyelerini belgeleyecek adaylar, sınavın ardından soru kitapçığını, cevap anahtarını ve sonuçları beklemeye başlayacak. Sınav günü ve saati adayların gündemindeki yerini aldı. Peki; 2024/1 YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç soru kaç dakika? İşte, detaylar...