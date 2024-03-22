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Haberler Keşfet YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:49 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 10:54

YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu yıl ilk kez yapılacak. Yabancı dilde yetkinliklerini belgelemek isteyen adayların gireceği 2024/1 YDS sınav saati, giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili detaylar kılavuz ile belirlendi. Peki; 2024 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika? İşte, ayrıntılar...

YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

YDS sınavı bu hafta gerçekleşecek. Yabancı dilde seviyelerini belgeleyecek adaylar, sınavın ardından soru kitapçığını, cevap anahtarını ve sonuçları beklemeye başlayacak. Sınav günü ve saati adayların gündemindeki yerini aldı. Peki; 2024/1 YDS ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor, kaç soru kaç dakika? İşte, detaylar...

YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

YDS NE ZAMAN 2024?

ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) 24 Mart Pazar günü gerçekleşecek.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak.

Ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına ve salonlarına alınmayacak.

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YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Sınav yerlerine ulaşmak isteyenler adaylar aşağıdaki bağlantıya tıklayabilir:

YDS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

YDS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

2024 YDS/1 sınavı 80 sorudan oluşacak ve adaylara 180 dakika süre verilecek.

YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS sınav sonuçları 25 Nisan günü adayların erişimine açılacak.

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