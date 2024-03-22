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YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
10:54
YDS sınav saati ve giriş belgesi alma ekranı | ÖSYM ile 2024/1 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika?
ÖSYM takvimine göre Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı bu yıl ilk kez yapılacak. Yabancı dilde yetkinliklerini belgelemek isteyen adayların gireceği 2024/1 YDS sınav saati, giriş belgesi alma ekranı ve sınav süresi gündemdeki yerini aldı. Konuyla ilgili detaylar kılavuz ile belirlendi. Peki; 2024 YDS ne zaman, kaç soru kaç dakika? İşte, ayrıntılar...