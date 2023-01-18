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Haberler Keşfet Yürek Çıkmazı 11. bölüm izle full! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça: Ali Fuat kurtuldu mu?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 06:13 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 06:13

Yürek Çıkmazı 11. bölüm izle full! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça: Ali Fuat kurtuldu mu?

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Yürek Çıkmazı son bölüm ile izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler internet üzerinden "Yürek Çıkmazı izle! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm tamamı izle!" şeklinde araştırmalar yapıyor. Dramatik hikayesi ile izleyici karşısına çıkan dizide kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyor. İşte Yürek Çıkmazı 11.son bölüm izleme linki ve bölüm özeti.

Yürek Çıkmazı 11. bölüm izle full! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça: Ali Fuat kurtuldu mu?

Yürek Çıkmazı izle! Yürek Çıkmazı son bölümde; Ali Fuat'ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil'in sevdiği diğeri de Halil'i seven olmak üzere iki kadın vardır. Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil'le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlayacaktır. Bu başlık altından; Yürek Çıkmazı 11.son bölüm izleme linki ve bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yürek Çıkmazı 11. bölüm izle full! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça: Ali Fuat kurtuldu mu?

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (11.BÖLÜM)

Ali Fuat'ın hayatını kurtaran Halil, yaralanarak hastaneye kaldırılır. Başucunda biri Halil'in sevdiği diğeri de Halil'i seven olmak üzere iki kadın vardır. Zeynep bu acı olay sayesinde gerçek duygularıyla yüzleşir ve Halil'le ilişkisi hakkında tekrar düşünmeye başlar. Halil'in yaralanma haberiyle birlikte Birsen'in evine ateş düşer. Polis tarafından Halil'in vurulduğunu öğrenen Yılmaz'ın ise kılı kıpırdamaz.

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Yürek Çıkmazı 11. bölüm izle full! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça: Ali Fuat kurtuldu mu?

Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil'i koşulsuz oğlu olarak kabul eder. Hastanede Halil'in iyi haberi beklenirken Birsen'in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır. Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride'ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil'in evinde bir mahkeme kurulur. Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

https://www.trt1.com.tr/diziler/yurek-cikmazi/fotogaleri/11-bolum

Yürek Çıkmazı 11. bölüm izle full! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça: Ali Fuat kurtuldu mu?
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