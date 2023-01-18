Yürek Çıkmazı 11. bölüm izle full! TRT 1 ile Yürek Çıkmazı son bölüm izle tek parça: Ali Fuat kurtuldu mu?

Diğer taraftan Ali Fuat, tanımadığı biri için hayatını hiçe sayan Halil'i koşulsuz oğlu olarak kabul eder. Hastanede Halil'in iyi haberi beklenirken Birsen'in evine Kıvanç tarafından bir paket gönderilir. İçinde cinayetin tek delili olan yemeni vardır. Kıvanç bu sorumluluğu alamayacağını, Feride'ye ne yapacaklarına ailece karar vermelerini ister. Böylece Halil'in evinde bir mahkeme kurulur. Son anda gelen şahit bütün ezberleri bozup, planları alt üst eder.

YÜREK ÇIKMAZI SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ!

https://www.trt1.com.tr/diziler/yurek-cikmazi/fotogaleri/11-bolum