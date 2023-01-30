Yusuf Güney Survivor’dan ayrıldı mı, neden yok? Survivor Yusuf Güney elendi mi, diskalifiye mi oldu? | SON DAKİKA

Survivor 2023 son bölümde ünlüler takımında yer alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney'le ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. 29 Ocak 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan kritik ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından Yusuf Güney'le ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Bu açıklama sonrası izleyiciler Yusuf Güney Survivor'dan ayrıldı mı, neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Yusuf Güney Survivor'dan ayrıldı mı, elendi mi? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.