Haberler Keşfet Zeynep Alkan kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Zeynep Alkan kaç yaşında, kimin kızı, ne iş yapıyor?

Giriş Tarihi: 14.01.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 15:35

Survivor yarışmacısı Zeynep Alkan hayatı ve kariyeri ile izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takım kıyasıya rekabet edecek. Yarışmada Zeynep Alkan ünlüler takımında performans sergileyecek. Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı olan güzel isim, Arka Sıradakiler dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Peki, Zeynep Alkan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Zeynep Alkan hakkında merak edilenler.