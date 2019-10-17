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Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde 'u anlatan fotoğrafları

Türk fotoğrafçılığı dendiğinde akla gelen ilk isim olan dünyanın da sayılı fotoğraf sanatçılarından biri olarak nitelendirilen 'in bugün ölüm yıl dönümü. Bertrand Russell,Nazım Himet, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Salvador Dali ve Picasso gibi önemli isimleri fotoğraflayarak dünya çapında adını duyuran Ara Güler, 17 Ekim 2018'de aramızdan ayrılmıştı. Ara Güler özellikle 'u anlatan fotoğraflarıyla hafızalara kazındı. İstanbul'u en güzel anlatan kareler Ara Güler imzası taşıyor. İşte ünlü sanat.ı Ara Güler'in hayatı ve hayran bırakan İstanbul fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:58
Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde İstanbul'u anlatan Ara Güler fotoğrafları

Türk fotoğrafçılığı ve sanat dünyasından bir efsanesi geçti. Bugün büyük sanatçının ölüm yıl dönümü. Peki Ara Güler, fotoğrafçılığın zirvesine nasıl geldi? Hangii fotoğrafları onun 'un en güzel anlatan fotoğrafçı yaptı?

Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde İstanbul'u anlatan Ara Güler fotoğrafları

Annesinin adı Verjin olan Güler'in eczacı olan babası Dacat Güler, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin Yaycı köyünden 6 yaşındayken öğrenim görmek için 'a göçtü Çocukken sinemadan çok etkilenen 'e babası lise döneminde 35 mm'lik bir film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak Yeni İstanbul gazetesinde foto muhabiri olmasını teşvik etti.[

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Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde İstanbul'u anlatan Ara Güler fotoğrafları

1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi'nden mezun olan , yaşamı süresince iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1975 yılında Perihan Hanım ile yapan Güler dört yıl evli kaldı. Ara Güler 1980 yılında tanışıp büyük aşk yaşadığı Suna Taşkıran ile 1984 yılında evlendi. Dünyayı dolaşan çiftin mutluluğu Suna Taşkıran Hanım'ın 2010 yılındaki ölümü ile son buldu. Ara Güler'in çocuğu yoktur.

Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde İstanbul'u anlatan Ara Güler fotoğrafları

Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın her dalında çalıştı. Muhsin Ertuğrul'un yanında tiyatro ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Amacı rejisör veya oyun yazarı olmaktı. 1950'de Yeni gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bu yıllarda Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne devam ediyordu. Ancak gazeteci olmaya karar verdi.

Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde İstanbul'u anlatan Ara Güler fotoğrafları

1962 yılına kadar Hayat dergisinde fotoğraf bölümü şefi olarak çalıştı. 1961'de Birleşik Krallık'ta yayınlanan Photography Annual, onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. Aynı yıl Amerikan Dergi Fotoğrafçıları Derneği'ne kabul edildi ve bu kuruluşun Türkiye'den tek üyesi oldu. Fotoğraf dünyasının çok önemli yayınlarında fotoğrafları kullanıldı, kendisinden bahsedildi. ABD'de, Almanya'da, Paris'te çeşitli sergiler açtı. Bu arada, Bertrand Russell, Winston Churchill, Arnold Toynbee, Picasso, Salvador Dali gibi birçok ünlünün fotoğrafını çekti, röportajlar yaptı.

Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde İstanbul'u anlatan Ara Güler fotoğrafları

1979'da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin foto muhabirliği dalındaki birincilik ödülünü aldı. 1980'de fotoğraflarının bir kısmı Karacan Yayıncılık tarafından kitap haline getirildi. 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan, Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı Mimar Sinan kitabını fotoğrafladı. Bu kitap 1987'de Institute of Turkish Studies tarafından İngilizce olarak yayınlandı.

Aramızdan ayrılışının 1. yıl dönümünde İstanbul'u anlatan Ara Güler fotoğrafları

1989'da Hil Yayınları 'in Sinemacıları kitabını yayınladı. Yıllarca üstünde çalıştığı Mimar Sinan yapıtlarının fotoğrafları, 1992'de Fransa'da Edition Arthaud, ABD ve Birleşik Krallık'ta Thomas and Hudson, Singapur'da Archipelago Press tarafından Turkish Style başlığıyla, Fransa'da ise Albin Michel yayınevi tarafından Demeures Ottomanes de Turquie adıyla yayınlandı. Dünya Şirketler Grubu 1994'te Eski Anıları, 1995'te Yitirilmiş Renkler kitabını yayınladı. Ana Yayıncılık ise 1994'te Bir Devir Böyle Geçti, Kalanlara Selam Olsun ve 1995'te Yüzlerinde Yeryüzü adlı kitapları yayınladı.

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