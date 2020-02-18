Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü yine çok konuşulacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 868. bölümü yayınlandı. Yeni bölüme film gibi bir hikayesi olan Ufuk Koçak damga vurdu... 1999 depreminde göçük altında kalan Ufuk Koçak, göçükten tam 3 gün sonra kurtuldu. Fakat 3 gün boyunca üzerinde kalan beton moloz yığını yüzünden iki bacağını kaybetti. Engelli kalmasına rağmen en büyük tutkusu olan ekstrem sporlardan vazgeçmeyen Ufuk Koçak, dalış ve dağcılıkta eğitmenliğe kadar yükseldi. Dünya rekoru da kıran Ufuk Koçak, azmi ve hayata tutunuşuyla tüm Türkiye'yi kendisine hayran bıraktı. İşte Ufuk Koçak ve gecenin tüm yarışmacılarının Kim Milyoner Olmak İster'de karşılarına çıkan sorulara verdikleri cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.02.2020
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
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