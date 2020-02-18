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  • Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

Göçük altından dünya rekoruna! 'ın film gibi hikayesi... 868. bölüm soru ve cevapları

Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması yeni bölümü yine çok konuşulacak. 'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster 868. bölümü yayınlandı. Yeni bölüme film gibi bir hikayesi olan damga vurdu... 1999 depreminde göçük altında kalan Ufuk Koçak, göçükten tam 3 gün sonra kurtuldu. Fakat 3 gün boyunca üzerinde kalan beton moloz yığını yüzünden iki bacağını kaybetti. Engelli kalmasına rağmen en büyük tutkusu olan ekstrem sporlardan vazgeçmeyen Ufuk Koçak, dalış ve dağcılıkta eğitmenliğe kadar yükseldi. Dünya rekoru da kıran Ufuk Koçak, azmi ve hayata tutunuşuyla tüm 'yi kendisine hayran bıraktı. İşte Ufuk Koçak ve gecenin tüm yarışmacılarının Kim Milyoner Olmak İster'de karşılarına çıkan sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.02.2020 00:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020 00:39
Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması yeni bölümü yine çok konuşulacak.

Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

'nun sunumuyla ekranlara gelen 868. bölümü yayınlandı.

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Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

Yeni bölüme film gibi bir hikayesi olan damga vurdu...

Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

1999 depreminde göçük altında kalan , göçükten tam 3 gün sonra kurtuldu.

Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

Fakat 3 gün boyunca üzerinde kalan beton moloz yığını yüzünden iki bacağını kaybetti.

Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

Engelli kalmasına rağmen en büyük tutkusu olan ekstrem sporlardan vazgeçmeyen , dalış ve dağcılıkta eğitmenliğe kadar yükseldi.

Göçük altından dünya rekoruna! Ufuk Koçak'ın film gibi hikayesi... Kim Milyoner Olmak İster 868. bölüm soru ve cevapları

Dünya rekoru da kıran , azmi ve hayata tutunuşuyla tüm 'yi kendisine hayran bıraktı.

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