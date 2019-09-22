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  • Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte Ross'un sırrı...

İnsanları ekran başına kilitleyen, kıvırcık saçlarıyla pek çok kişiye sevgisini aşılayan 'un bu sırrı hayrete düşürdü. 90'lı yılların ünlü ismi seyircilere televizyon karşısında enfes manzara resimleri yapmayı öğretti. Pek çok insana oturma odasından sanat dünyasının uzun yoluna giriş yaptıran Ross, sanat okullarının ve müzelerin verdiği endişeyi seyircilerin üzerinden kolayca aldı. Ross sanatı daha ulaşılabilir bir şey haline getirdi. Peki hafızalara kazınan, izleyicilerine resim yapmayı sevdiren Bob Ross kimdir? Bob Ross'un asıl mesleği nedir? İşte hakkında hiç duymadığınız bilgiler...

Giriş Tarihi: 22.09.2019 15:54 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 16:12
Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

İnsanları ekran başına kilitleyen, kıvırcık saçlarıyla pek çok kişiye sevgisini aşılayan 'un bu sırrı hayrete düşürdü. 90'lı yılların ünlü ismi seyircilere televizyon karşısında enfes manzara resimleri yapmayı öğretti. Pek çok insana oturma odasından sanat dünyasının uzun yoluna giriş yaptıran Ross, sanat okullarının ve müzelerin verdiği endişeyi seyircilerin üzerinden kolayca aldı. Ross sanatı daha ulaşılabilir bir şey haline getirdi. Peki hafızalara kazınan, izleyicilerine resim yapmayı sevdiren Bob Ross kimdir? Bob Ross'un asıl mesleği nedir? İşte hakkında hiç duymadığınız bilgiler...

Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

29 Ekim 1942'de Florida'nın Orlando kentinde dünyaya geldi. Dokuzuncu sınıfta okuldan atıldığı için o da askere gitti. ABD hava kuvvetlerine girdi. Alaska'da görevden hayatında ilk kez dersi aldı. O noktadan sonra resme karşı büyük bir ilgi beslemeye başladı.

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Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

Askerden dönünce çeşitli sanat okullarına katıldı ve burada William Alexander'den "ıslak tuval" tekniğini öğrendi. Bu tekniğe göre resme başlamadan önce tuval özel bir sıvıyla ıslatılıyor ve tamamlanan 1 saatten kısa bir sürede kuruyor. Bu tekniği çok iyi kullanan , 1980'lerin başında PBS'de kendi programını yapmaya başladı.

Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

1983'te yayına başlayan " Sevinci" 10 yıldan uzun süre yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Televizyondaki programında naif hareketleri ve ince mizahı ile insanlar tarafından çok sevilen , 30 dakikadan kısa sürede tamamladığı enfes manzara resimleriyle izleyen herkesin sevgisini kazandı.

Hatta bu program TRT 2'de dahil olmak üzere onlarca ülkede ve tam 275 kanalda yayınlandı. ve tekniğine yönelik kendi adıyla birçok resim malzemesi, kitap ve kurs ortaya çıktı.

Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

SAÇLARI KIVIRCIK DEĞİLDİ

'un ikon haline gelen saç stili, aslında ekonomik bir zorunluluktu. öğretmenliğinin ilk yıllarında kazancı pek iyi olmayan Ross, tutumlu olmak zorundaydı. Bu nedenle saç tıraşına her ay para vermek yerine perma takmayı tercih etti.

Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

Sağlam bir hayvansever olan Ross, yaralı ve muhtaç durumdaki hayvanlara daima yardım ederdi. Florida'da geçen çocukluğunda evlerinin banyosunda yavru bir timsah bile beslemişliği var. Yetişkinlik yıllarında da yine hayvanlara yardım eden Ross, boş jakuzisinde epilepsi hastası bir sincap besliyordu.

Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

BOB ROSS, ABD HAVA KUVVETLERİNDE BAŞÇAVUŞTU

Sevinci programında 'u hep güleryüzlü, babacan ve sakin hareketleriyle biliriz. Ancak 20 yıl ABD hava kuvvetlerinde başçavuşluk yaptı.

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