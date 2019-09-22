Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

1983'te yayına başlayan "Resim Sevinci" 10 yıldan uzun süre yayınlandı ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Televizyondaki programında naif hareketleri ve ince mizahı ile insanlar tarafından çok sevilen Bob Ross, 30 dakikadan kısa sürede tamamladığı enfes manzara resimleriyle izleyen herkesin sevgisini kazandı.

Hatta bu program TRT 2'de dahil olmak üzere onlarca ülkede ve tam 275 kanalda yayınlandı. Bob Ross ve tekniğine yönelik kendi adıyla birçok resim malzemesi, kitap ve kurs ortaya çıktı.