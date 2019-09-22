Kıvırcık saçlarıyla hafızalara kazınan ressam Bob Ross ile ilgili bu bilgi hayrete düşürdü! İşte ressam Bob Ross'un sırrı...

İnsanları ekran başına kilitleyen, kıvırcık saçlarıyla pek çok kişiye resim sevgisini aşılayan ressam Bob Ross'un bu sırrı hayrete düşürdü. 90'lı yılların ünlü ismi Bob Ross seyircilere televizyon karşısında enfes manzara resimleri yapmayı öğretti. Pek çok insana oturma odasından sanat dünyasının uzun yoluna giriş yaptıran Ross, sanat okullarının ve müzelerin verdiği endişeyi seyircilerin üzerinden kolayca aldı.Ressam Bob Ross sanatı daha ulaşılabilir bir şey haline getirdi. Peki hafızalara kazınan, izleyicilerine resim yapmayı sevdiren Bob Ross kimdir? Bob Ross'un asıl mesleği nedir? İşte ressam Bob Ross hakkında hiç duymadığınız bilgiler...