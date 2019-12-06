Mutlaka izlemeniz gereken 100 bilim kurgu filmi nelerdir? İşte en iyi 100 bilim kurgu filmi...

Yapay Zeka (A.I. Artificial Intelligence) 2001 / IMDb: 7.1 - Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, William Hurt

11 yaşında bir çocuk olan David'in aynı bir insan gibi davrandığı ve kendi de insan olduğuna inandığı için aslında yapay zekaya sahip bir robot olduğu hemen anlaşılamamaktadır. David aslında kim olduğunun farkına vardığında gerçekliğine kavuşmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.