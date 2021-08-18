Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi: Tüm zamanların en yüksek puanlı filmleri
Giriş Tarihi: 18.08.2021 17:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021 17:06

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler listesi: Tüm zamanların en yüksek puanlı filmleri

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sinema sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla film yapıldı. Aksiyon filmleri ise bunların başında geliyor. Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. Teknoloji geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen filmler biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Peki en iyi aksiyon filmleri neler? İşte ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken en iyi 40 aksiyon filmi...

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler

Son zamanlarda teknolojinin gelişmesi ve sinema sektörüne olan ilginin artmasıyla beraber çok fazla film yapıldı. Aksiyon filmleri ise bunların başında geliyor. Sinemanın dünyanın en popüler sanatı olmasında hiç kuşkusuz aksiyon filmlerinin büyük payı var. Yedinci sanatın geniş kitlelere yayılmasında ve insanların sinema salonlarını doldurup taşırmasında başrol hep aksiyon filmlerinin oldu. Teknoloji geliştikçe gerçekçilik dozu da artan ve özel efekt desteğiyle daha da etkileyici hale gelen filmler biz izleyicileri büyülemeyi sürdürüyor. Peki en iyi aksiyon filmleri neler? İşte ölmeden önce mutlaka izlemeniz gereken en iyi 40 aksiyon filmi...

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler

Terminator 2 (Terminator 2: Mahşer Günü, 1991)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler

The Bourne Ultimatum, (Son Ültimatom, 2007)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler

Leon (Sevginin Gücü, 1994)

Mutlaka izlenmesi gereken en iyi filmler

Lethal Weapon (Cehennem Silahı, 1987)

SON DAKİKA