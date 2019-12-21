Mutlaka izlenmesi gereken filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken 100 en iyi film..

Son yıllarda birçok teknoloji ürününün ortaya çıkması ve teknolojinin ciddi anlamada gelişip ataklar yapmasıyla sinema sektörü daha da ilgi çekici hale gelmeye başladı. Teknolojiyle beraber vizyona giren birçok film ilgi görse de bazı filmler var ki üstünden yıllar geçse de ilk sırada ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sinemaseverler internet üzerinden en iyi filmler sıralaması, en iyi filmler listesi,eski en iyi filmler, gibi arama sorguları yapıyor. Aksiyon, dram, bilim kurgu, romantik ve daha birçok film türleri bulunuyor. Gelmiş geçmiş en iyi filmler sinemaseverlerin ve film eleştirmenlerinin de puanıyla başyapıt olmaya devam ediyor.Zamanla bir başyapıt haline gelen filmler nelerdir? İşte mutlaka izlenmesi gereken ve sinemaseverlerden tam not almış en iyi 100 film...