Âşık Veysel, 45. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor.

Aşık Veysel ölüm yıl dönümünde unutulmadı.. Küçük yaşta geçirdiği çiçek hastalığı yüzünden iki gözünü de kaybeden Âşık Veysel, 45. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





