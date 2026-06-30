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Haberler Galeri Türkiye'nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar'da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:51 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:00

Türkiye'nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar'da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türk mutfağının tarihsel ve kültürel mirasını küresel ölçekte en güçlü şekilde tanıtmak amacıyla yürütülen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncü durağı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın parlayan yıldızı Afyonkarahisar oldu. Gaziantep ve Hatay'ın ardından gastronominin kalbinin attığı bu kadim şehirde düzenlenen zirve, Türk mutfağının yalnızca bir lezzet durağı değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde stratejik bir "yumuşak güç" unsuru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

AYBİKE ŞAHİN
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Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Ulusal ve uluslararası gastronomi dünyasının dikkatini çeken etkinlik, asırlık tarifleri kültürel diplomasi vizyonuyla harmanlayarak Türkiye'nin küresel marka değerini kalıcı olarak artırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Zirvenin temel felsefesi, yemek kültürünün toplumlar arası köprüler kuran ve sınırları aşan bir diplomasi aracı olarak konumlandırılmasına dayanıyor.

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Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

"Bir Sofradan Miras" temasıyla hayata geçirilen bu vizyon, Anadolu'nun köklü tarihinden süzülerek gelen mutfak kültürünü, modern dünyanın diplomatik sahasına başarıyla taşıyor. Bu doğrultuda kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi dünyası ve özel sektör temsilcilerinin oluşturduğu sinerji, Afyonkarahisar'ın eşsiz potansiyelini küresel arenaya taşımak için çok güçlü bir zemin hazırlıyor. Geleneksel üretimin titizlikle korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve atıksız mutfak prensiplerinin öne çıktığı bu süreçte, Türk mutfağının evrensel insanlık değerleri tüm dünyaya duyuruluyor.

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Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Programa Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin gönderdikleri özel video mesajlar damga vururken; Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, Belediye Başkanı Burcu Köksal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi gibi önemli isimler de etkinlikte hazır bulundu. Uzman akademisyenlerin, yerel yöneticilerin ve usta şeflerin bir araya geldiği panel programında, şehrin köklü mutfak kültürü, zengin gastronomi mirası ve gastrodiplomasi stratejileri derinlemesine ele alındı. Etkinlik, yerel paydaşlarla ortaklaşa oluşturulacak yol haritasının Türkiye'nin kültürel diplomasi kapasitesine sunacağı muazzam katkıları da net bir şekilde ortaya koydu.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

TÜRK MUTFAĞI: SINIRLARI AŞAN BİR YUMUŞAK GÜÇ VE MEDENİYET HAFIZASI

Türk mutfağı, sahip olduğu tarihi derinlik, kültürel çeşitlilik ve özgün üretim teknikleriyle Türkiye'nin dünyaya açılan en sıcak kapılarından birini oluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran'ın ifadeleriyle, gastrodiplomasi ülkemizin dünyaya doğru anlatılması ve marka gücünün tahkim edilmesi bakımından devasa bir imkân sunuyor.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde ve himayelerinde yürütülen çalışmalar, bu kadim mirasın yalnızca tencerelerde kaynayan yemeklerden ibaret olmadığını, aynı zamanda evrensel bir kardeşlik ve barış dili ürettiğini kanıtlıyor. Anadolu'nun "beşinci mevsimi" olarak nitelendirilen bu benzersiz kardeşlik ruhu, sofraları sevgi, saygı ve hürmetin mekânları haline getiriyor.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Özellikle küresel iklim krizi, gıda israfı ve yerel kimliklerin kaybolması gibi modern dünyanın karşı karşıya kaldığı devasa sınamalara karşı Türk mutfağı; sağlıklı, atıksız, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim teknikleriyle somut çözümler üreten bir umut kaynağı olarak parlıyor. Bu eşsiz medeniyet hafızası, binlerce yıllık insanlık tecrübesiyle önyargıları yıkıyor ve kıtalar arası bir barış kültürü tesis edilmesine öncülük ediyor.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

GASTRONOMİNİN KALBİNDE İMZA LEZZETLER: EŞSİZ AFYONKARAHİSAR SOFRASI

Bir gastrodiplomasi etkinliğinin şüphesiz en vurucu yanı, teorinin pratiğe, hikâyenin ise damaklarda iz bırakan bir lezzete dönüştüğü anlardır. Elli'yi aşkın coğrafi işaretli ürüne ev sahipliği yapan Afyonkarahisar, bu anlamlı zirvede yerli ve yabancı misafirlerine eşsiz bir tadım serüveni sundu.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Etkinlik alanında kurulan masalarda bizzat deneyimlediğimiz ve her lokmasında Anadolu'nun kadim sırlarını barındıran lezzetler, adeta birer kültürel elçi gibiydi. Sabırla dövülen ve etle buğdayın muazzam uyumunu sergileyen keşkek, yavaş pişen etin enfes dokusuyla damak çatlatan Zülbiye kebabı ve içinizi ısıtan şifalı tandır çorbası, bu bereketli toprakların en otantik yansımaları olarak karşımıza çıktı.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Bölgenin alametifarikası sayılan sucuk ve yepyeni, modern bir gastronomi yorumuyla sunulan sucuk döner, baharat dengesiyle ustalığı konuştururken; tatlı kapanışı yapan vişneli ekmek kadayıfı damaklarda unutulmaz bir iz bıraktı. Üstelik bu meşhur kadayıfın lezzet sırrı, dünyanın en iyileri arasında tartışmasız bir yere sahip olan, aroması ve kalitesiyle küresel çapta sınırları aşan Afyon'un meşhur vişne ve kirazlarında gizliydi.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Elbette bu ihtişamlı ve bereketli sofranın temel taşlarını oluşturan, her biri tek başına birer marka değerine sahip olan haşhaş, sabah sofralarının vazgeçilmezi manda kaymağı ve geleneksel yöntemlerle nesillerdir üretilen sucuk, bölgenin tartışılamaz imza lezzetleri olarak zirvenin başrolündeydi.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

YEREL MİRASTAN KÜRESEL MARKAYA: UNESCO VİZYONU VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Bir milleti derinden tanımanın en kestirme ve en samimi yolu, onun sofrasına misafir olmaktan geçer. Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ın da önemle vurguladığı üzere sofralar, kuşakların birbirine aktardığı "sessiz bir hafıza" niteliği taşıyor. Şehrin köklü tarım ve hayvancılığa dayalı üretim kültürü, yüzyıllar içinde muazzam ve kendi kendine yeten bir gastronomi ekosistemi inşa etmiş durumda. Afyonkarahisar, dünyada gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil olan sayılı merkezlerden biri olma büyük sorumluluğunu, bu benzersiz kültürel birikimi nesilden nesile aktararak ve kararlılıkla uluslararası düzeye taşıyarak yerine getiriyor.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Akademik ve sektörel paydaşları tek bir çatı altında bir araya getiren "Afyonkarahisar'da Gastrodiplomasi: Sofra ve Miras" paneli, bu devasa potansiyelin bilimsel ve profesyonel bir vizyonla nasıl yönlendirileceğinin detaylı haritasını çizdi. Dr. Sena Çoşkun'un moderatörlüğünde; Doç. Dr. Asuman Pekyaman, Ahmet Akkent, Ayşe Safkurşun, İsmail Sözer ve Ümit Zorluer gibi kıymetli isimlerin ufuk açıcı değerlendirmeleri, şehrin zengin kültürel hafızasını küresel çapta talep gören bir markaya dönüştürmenin yollarını aydınlattı.

Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

Üreticisinden esnafına, ustasından akademisyenine kadar uzanan bu devasa insanlık zinciri ve Anadolu'nun özü olan imece kültürü, Türkiye'nin uluslararası gastronomi vizyonunu geleceğe sapasağlam taşıyacak en büyük teminattır. Sonuç olarak Afyonkarahisar'da atılan bu stratejik adımlar, Türk mutfağının küresel bir diplomasi aktörü olarak dünya sahnesinde hak ettiği zirveye yerleşmesi için atılmış tarihi bir hamledir.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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