Türkiye’nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar’da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde

YEREL MİRASTAN KÜRESEL MARKAYA: UNESCO VİZYONU VE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Bir milleti derinden tanımanın en kestirme ve en samimi yolu, onun sofrasına misafir olmaktan geçer. Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş'ın da önemle vurguladığı üzere sofralar, kuşakların birbirine aktardığı "sessiz bir hafıza" niteliği taşıyor. Şehrin köklü tarım ve hayvancılığa dayalı üretim kültürü, yüzyıllar içinde muazzam ve kendi kendine yeten bir gastronomi ekosistemi inşa etmiş durumda. Afyonkarahisar, dünyada gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dâhil olan sayılı merkezlerden biri olma büyük sorumluluğunu, bu benzersiz kültürel birikimi nesilden nesile aktararak ve kararlılıkla uluslararası düzeye taşıyarak yerine getiriyor.