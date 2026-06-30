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Türkiye'nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar'da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde
Giriş Tarihi: 30.06.2026 14:51
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 15:00
Türkiye'nin Gastrodiplomasi Vizyonu Afyonkarahisar'da Taçlandı: Asırlık Lezzetler Dünya Sahnesinde
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Türk mutfağının tarihsel ve kültürel mirasını küresel ölçekte en güçlü şekilde tanıtmak amacıyla yürütülen "Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras" programının üçüncü durağı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın parlayan yıldızı Afyonkarahisar oldu. Gaziantep ve Hatay'ın ardından gastronominin kalbinin attığı bu kadim şehirde düzenlenen zirve, Türk mutfağının yalnızca bir lezzet durağı değil, aynı zamanda uluslararası ilişkilerde stratejik bir "yumuşak güç" unsuru olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.