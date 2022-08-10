Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:47
Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
13:15
100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! "Artık bana da aşık oluyorlar"
Ünlü oyuncu Aslı Samat, ilk olarak 2015 yılında 'Uzaklarda Arama' filminde rol almıştı. Ardından 'Hercai' ve 'Gülümse Kaderine' dizilerinde boy gösteren Aslı Samat adını geniş kitlere duyurmuştu. Aslı Samat, geçirdiği tüp mide ameliyatından sonra tam 100 kilo vererek bambaşka biri oldu. 31 yaşındaki Aslı Samat, bıçak altına yattığı estetik operasyonlara bir ev parası harcadığını söyledi. Aslı Samat kilo verdikten sonra tamamen değişen hayatını anlattı. İşte detaylar...