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Haberler Galeri 100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! "Artık bana da aşık oluyorlar"
Giriş Tarihi: 10.08.2022 12:47 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022 13:15

100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! "Artık bana da aşık oluyorlar"

Ünlü oyuncu Aslı Samat, ilk olarak 2015 yılında 'Uzaklarda Arama' filminde rol almıştı. Ardından 'Hercai' ve 'Gülümse Kaderine' dizilerinde boy gösteren Aslı Samat adını geniş kitlere duyurmuştu. Aslı Samat, geçirdiği tüp mide ameliyatından sonra tam 100 kilo vererek bambaşka biri oldu. 31 yaşındaki Aslı Samat, bıçak altına yattığı estetik operasyonlara bir ev parası harcadığını söyledi. Aslı Samat kilo verdikten sonra tamamen değişen hayatını anlattı. İşte detaylar...

GÖKHAN GÖKDUMAN
100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! Artık bana da aşık oluyorlar

Aslı Samat Hercai dizisinde can verdiği Melike karakteriyle adından bahsettirmişti. 31 yaşındaki oyuncu 6 yılda 100 kilo vererek inanılmaz değişimiyle ağızları açık bıraktı.

100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! Artık bana da aşık oluyorlar

Son olarak 3 sezon boyunca Hercai dizisinde oynayan oyuncu Aslı Samat, üç sezon Mardin'de yaşadıktan sonra İstanbul'a geri döndü.

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100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! Artık bana da aşık oluyorlar

100 kilo vererek bambaşka biri olan Aslı Samat, Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncu fit haliyle dikkat çekti.

100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! Artık bana da aşık oluyorlar

Samat, "Kilo verince hayatınız nasıl değişti?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

100 kilo veren oyuncu Aslı Samat estetikle bambaşka biri oldu! Artık bana da aşık oluyorlar

"Çok daha rahatım, bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor. Oyuncuyum, gelen roller bile değişti. Birileri artık bana da dizide aşık olabiliyor. Eskiden olamazdı. Şişman bir kıza aşık olan birini gördünüz mü?"

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