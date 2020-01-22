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  • 14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...

anne olan kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı ...

'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı nostalji akımına uydu. Safiye Soyman hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki herkes onu konuştu. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. ile yaptığı paylaşıma yazdığı not ise herkesi çok şaşırttı. fotoğrafına "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düştü. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

Giriş Tarihi: 22.01.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 09:25
14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...

'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı nostalji akımına uydu. Safiye Soyman hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki herkes onu konuştu. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. ile yaptığı paylaşıma yazdığı not ise herkesi çok şaşırttı. fotoğrafına "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düştü. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...

14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...

HAKAN PEKER'İN OĞLU BURAK

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14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...
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14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...

HANDE ATAİZİ VE OĞLU ASLAN LEON HARVEY

14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...
14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...
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