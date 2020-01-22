14 yaşında anne olan Safiye Soyman kızı Ümran ile fotoğraf paylaştı sosyal medya yıkıldı! İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz...

Türkiye'nin önemli isimlerinden ses sanatçısı Safiye Soyman nostalji akımına uydu. Safiye Soyman sosyal medya hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki herkes onu konuştu. Safiye Soyman'ı sosyal medyanın gündemine oturtan fotoğraf yıllar yıllar öncesine ait. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile yaptığı paylaşıma yazdığı not ise herkesi çok şaşırttı. Safiye Soyman tbt fotoğrafına "Işte 15 yaşında Safiye Soyman kızım Ümran 11 aylıkken" notunu düştü. Safiye Soyman'ın llk bebeğini kucağına aldığında 14 yaşında olduğunu öğrenen hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Safiye Soyman'ın kızı Ümran ile fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz kimdir? sorusu en çok merak edilenlerden oldu. İşte Safiye Soyman'ın kızı Ümran Akaröz ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...