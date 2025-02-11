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Haberler Galeri 14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş'tan eşi Erdem Yılmaztürk'e romantik kutlama! "Varlığına minnettarım"
Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:24 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:39

14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş'tan eşi Erdem Yılmaztürk'e romantik kutlama! "Varlığına minnettarım"

Bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Tokuş, şimdilerde gözlerden uzak mutlu bir aile hayatı sürüyor. Aynı zamanda kendini yogayla iç içe olan 48 yaşındaki Tokuş 3 de çocuk annesi...Zeynep Tokuş eşi Erdem Yılmaztürk'ün yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü isim sosyal medya hesabından "14 yılı birlikte devirdiği eşine aşkını haykırdı.

14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş’tan eşi Erdem Yılmaztürk’e romantik kutlama! Varlığına minnettarım

Miss Turkey 1998 birincisi ve bir döneme damga vuran Deli Yürek ile yıldızı parlayan Zeynep Tokuş oyunculuk kariyerini zirvede bıraktı.

14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş’tan eşi Erdem Yılmaztürk’e romantik kutlama! Varlığına minnettarım

Tokuş, spot ışıklarında uzaklaşıp kendine bambaşka bir hayat kurdu.

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14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş’tan eşi Erdem Yılmaztürk’e romantik kutlama! Varlığına minnettarım

Yoğa eğitmenliği yapan Tokuş son dönemde sosyal medyada yayınladığı yoğa pozlarıyla gündeme geliyor.

14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş’tan eşi Erdem Yılmaztürk’e romantik kutlama! Varlığına minnettarım

Yıllara meydan okuyan Zeynep Tokuş formunu koruyor ve sınırları zorluyor.

14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş’tan eşi Erdem Yılmaztürk’e romantik kutlama! Varlığına minnettarım

Zeynep Tokuş mutlu ailesiyle de adeta düşman çatlatıyor.

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