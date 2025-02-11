Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:24
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
09:39
14 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar...Zeynep Tokuş'tan eşi Erdem Yılmaztürk'e romantik kutlama! "Varlığına minnettarım"
Bir döneme damga vuran Deli Yürek dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Zeynep Tokuş, şimdilerde gözlerden uzak mutlu bir aile hayatı sürüyor. Aynı zamanda kendini yogayla iç içe olan 48 yaşındaki Tokuş 3 de çocuk annesi...Zeynep Tokuş eşi Erdem Yılmaztürk'ün yeni yaşını romantik bir paylaşımla kutladı. Ünlü isim sosyal medya hesabından "14 yılı birlikte devirdiği eşine aşkını haykırdı.