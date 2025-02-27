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Haberler Galeri 15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay'ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 12:23

15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay'ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...

atv'nin 'Can Borcu' dizisinde rol alan Mine Tugay, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme gelmişti. Hastane odasında yaptığı paylaşımlarla takipçilerini korkutan Tugay, şimdi de 15 yıl önce kaybettiği abisini sosyal medya hesabında anarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Abisine olan derin özlemini dile getiren oyuncu, düştüğü anlamlı notla takipçilerini adeta hüzünlendirdi...

15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay’ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay’ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...

46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde ''Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim'' paylaşımıyla soluğu hastane almış ve sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.

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15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay’ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...

Öksürük krizine giren Mine Tugay bu sefer ciddi bir rahatsızlıkla tekrardan hastanenin yolunu tutmuştu.

15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay’ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...

"BİRİ BİTİYOR BİRİ BAŞLIYOR"

Mine Tugay yeni bir paylaşım yaparak kaburgasında çatlak olduğunu söylemişti. Tugay, "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara.

15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay’ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...

Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağırıyla hastanede buldum kendimi.

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