Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
12:23
15 yıldır aynı acıyı yaşıyor! Oyuncu Mine Tugay'ın abisine özlemi yürekleri dağladı: Yokluğunda tek yapabildiğim...
atv'nin 'Can Borcu' dizisinde rol alan Mine Tugay, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme gelmişti. Hastane odasında yaptığı paylaşımlarla takipçilerini korkutan Tugay, şimdi de 15 yıl önce kaybettiği abisini sosyal medya hesabında anarak duygusal bir paylaşımda bulundu. Abisine olan derin özlemini dile getiren oyuncu, düştüğü anlamlı notla takipçilerini adeta hüzünlendirdi...