16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!

Veda Mektubu dizisindeki Alanur karakteri ile dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları sosyal medyayı salladı. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı. Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile konuşulmuştu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın mayolu halleri hayranlarının beğenisini topladı. İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları...