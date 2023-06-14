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Haberler Galeri 16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!
Giriş Tarihi: 14.06.2023 15:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023 15:12

16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!

Veda Mektubu dizisindeki Alanur karakteri ile dikkat çeken Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları sosyal medyayı salladı. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı. Kariyeri ve özel hayatı ile her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Nurgül Yeşilçay son olarak zayıflama sırrı ile konuşulmuştu. Düzgün fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'ın mayolu halleri hayranlarının beğenisini topladı. İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları...

16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!

16 kilo veren Nurgül Yeşilçay eski fit günlerine geri döndü. Günden güne eriyen Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğiyle hayran bıraktı.

16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!

Veda Mektubu dizisinde hayat verdiği "Alanur" karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, son olarak mayolu halleriyle çok konuşuldu.

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16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!

Dizideki tarzı ile beğenilen Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları sosyal medyayı salladı. ...

16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!

Nurgül Yeşilçay verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik kattı.

16 kilo verip incecik kalan Nurgül Yeşilçay mayolu pozlarıyla yaktı geçti! Veda Mektubu’nun Alanur’u Nurgül Yeşilçay genç kızlara taş çıkardı!

İşte Veda Mektubu'nun Alanur'u Nurgül Yeşilçay'ın mayolu pozları...

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