17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, önceki gün liseden mezun oldu. Mezuniyetinden kareler paylaşan Derin Talu'nun dekolteli kıyafeti aşırı iddialı bulundu. Kep atan 17 yaşındaki Derin Talu'nun derin yırtmaçlımezuniyet kıyafeti 'Yok artık' dedirtti... Deren Talu da mezuniyet töreninde kız kardeşini yalnız bırakmadı. Deren Talu, an be an kardeşi Derin'in mezuniyet heyecanını takipçileriyle paylaştı. "Bu nasıl liseli?" yorumları yapılan Derin Talu, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu. İşte Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun iddialı mezuniyet kıyafeti...