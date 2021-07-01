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Haberler Galeri 17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...
Giriş Tarihi: 01.07.2021 12:58 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 13:07

17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, önceki gün liseden mezun oldu. Mezuniyetinden kareler paylaşan Derin Talu'nun dekolteli kıyafeti aşırı iddialı bulundu. Kep atan 17 yaşındaki Derin Talu'nun derin yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti 'Yok artık' dedirtti... Deren Talu da mezuniyet töreninde kız kardeşini yalnız bırakmadı. Deren Talu, an be an kardeşi Derin'in mezuniyet heyecanını takipçileriyle paylaştı. "Bu nasıl liseli?" yorumları yapılan Derin Talu, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu. İşte Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun iddialı mezuniyet kıyafeti...

17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...

Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, önceki gün liseden mezun oldu.

17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...

Mezuniyetinden kareler paylaşan Derin Talu'nun dekolteli kıyafeti aşırı iddialı bulundu.

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17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...

Kep atan 17 yaşındaki Derin Talu'nun derin yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti 'Yok artık' dedirtti...

17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...

"Bu nasıl liseli?" yorumları yapılan Derin Talu, kendisini büyük göstermek için çabaladığını söyleyen sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerinin hedefi oldu.

17 yaşındaki Derin Talu liseden mezun oldu! Derin Talu yırtmaçlı mezuniyet kıyafeti ile 'Yok artık' dedirtti...

İşte Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu'nun iddialı mezuniyet kıyafeti...

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