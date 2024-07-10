Giriş Tarihi: 10.07.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
11:20
2 çocuk annesi Fahriye Evcen’in ailesine bakın! 3 kardeş birbirinin aynısı! İşte Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in baldızları...
Sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının parmakla gösterilen çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 2019'da oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı. Türkiye'de gösteri dünyasının en çok kazanan çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen'in özel hayatı ve ailesi de hayranlarının merceği altında. İki çocuk annesi Fahriye Evcen, bu sefer de kardeşleriyle gündeme geldi. Güzel oyuncunun kardeşleriyle olan benzerliği ise görenler şaşkına çevirdi. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in baldızları...