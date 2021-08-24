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Haberler Galeri 21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı'nın dizi aşkı gerçek oldu...
Giriş Tarihi: 24.08.2021 17:22 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 17:25

21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı'nın dizi aşkı gerçek oldu...

"Güneşin Kızları" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Akay, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan Miray Akay, bir aylık nişanlılık döneminin ardından ilişkisine nokta koymuştu. Şimdilerde dijital bir platformda seyirciyle buluşmaya hazırlanan "Limit" dizisinde rol alan Miray Akay'ın, bir kez daha nişan yaptığı ortaya çıktı. Gönlünü rol arkadaşı Erdem Şanlı'ya kaptıran Akay, aşkını sosyal medyadan ilan etti. İşte Miray Akay ile Erdem Şanlı'nın ilan-ı aşk yaptığı o kareler...

21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı’nın dizi aşkı gerçek oldu...

Bir dijital platformda yayınlanacak olan 'Limit' dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Miray Akay (21) ile Erdem Şanlı (24), aşk yaşamaya başladı.

21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı’nın dizi aşkı gerçek oldu...

Dizi setinde tanıştıktan sonra yeni bir ilişkiye başlayan Akay ile Şanlı'nın evlilik yolunda ilk adımı attığı konuşuluyor.

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21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı’nın dizi aşkı gerçek oldu...

tv100'ün haberine göre; Balıkkesir'de yapılan çekimler sırasında yakınlaşan ikili, birlikteliklerini nişan yüzüğüyle taçlandırdı.

21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı’nın dizi aşkı gerçek oldu...

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Evlilik planları yaptığı konuşulan Miray Akay ile Erdem Şanlı, ilişkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla ilan etti.

21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı’nın dizi aşkı gerçek oldu...

DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞTI

Öte yandan 'Güneşin Kızları' dizisiyle ünlenen oyuncu Miray Akay, 2019' da da 4 yıl aşk yaşadığı oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlanmıştı.

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