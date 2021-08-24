21 yaşındaki oyuncu Miray Akay ikinci kez nişanlandı! Miray Akay ile Erdem Şanlı’nın dizi aşkı gerçek oldu...

"Güneşin Kızları" dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Akay, özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Henüz 19 yaşındayken Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlanan Miray Akay, bir aylık nişanlılık döneminin ardından ilişkisine nokta koymuştu. Şimdilerde dijital bir platformda seyirciyle buluşmaya hazırlanan "Limit" dizisinde rol alan Miray Akay'ın, bir kez daha nişan yaptığı ortaya çıktı. Gönlünü rol arkadaşı Erdem Şanlı'ya kaptıran Akay, aşkını sosyal medyadan ilan etti. İşte Miray Akay ile Erdem Şanlı'nın ilan-ı aşk yaptığı o kareler...