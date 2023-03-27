21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! ’Şahane Pazar’ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, bir döneme damga vuran 'Şahane Pazar' programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti ve Süheyl ve Behzat ile 2002 yılında verdiği pozu tekrarladı.