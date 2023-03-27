21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! ’Şahane Pazar’ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:55
Güncelleme Tarihi: 27.03.2023
14:13
Bir dönem pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başaran, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu Şahane Pazar yeniden hafızalarda canlandı. Behzat Uygur ile Süheyl Uygur tiyatrolarını ziyarete gelen eski program hostesleri İpek Tanrıyar ile 21 yıl önceki pozlarını yeniden verdi. Şahane Pazar'da güzelliği ve sempatik halleriyle kendine hayran bırakan İpek Tanrıyar'ın aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmemiş olması dikkat çekti. İpek Tanrıyar, öncesi-sonrası karelerine "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" notunu düşerken takipçilerinden "Değişen sadece saç rengi olmuş" "Hala aynı güzellik" yorumları yağdı. İşte Şahane Pazar'ın güzel hostesi 42 yaşındaki İpek Tanrıyar'ın son hali ve sosyal medyada ilgi odağı olan nostaljik Şahane Pazar paylaşımı...