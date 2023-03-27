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Haberler Galeri 21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! 'Şahane Pazar'ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:55 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 14:13

21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! 'Şahane Pazar'ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

Bir dönem pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başaran, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu Şahane Pazar yeniden hafızalarda canlandı. Behzat Uygur ile Süheyl Uygur tiyatrolarını ziyarete gelen eski program hostesleri İpek Tanrıyar ile 21 yıl önceki pozlarını yeniden verdi. Şahane Pazar'da güzelliği ve sempatik halleriyle kendine hayran bırakan İpek Tanrıyar'ın aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmemiş olması dikkat çekti. İpek Tanrıyar, öncesi-sonrası karelerine "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" notunu düşerken takipçilerinden "Değişen sadece saç rengi olmuş" "Hala aynı güzellik" yorumları yağdı. İşte Şahane Pazar'ın güzel hostesi 42 yaşındaki İpek Tanrıyar'ın son hali ve sosyal medyada ilgi odağı olan nostaljik Şahane Pazar paylaşımı...

21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! ’Şahane Pazar’ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

Nejat Uygur'un kendisi gibi tiyatrocu oğulları Süheyl ve Behzat Uygur, bir döneme damga vuran 'Şahane Pazar' programını birlikte sundukları İpek Tanrıyar ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi. Oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar, 'Süt Kardeşler' adlı tiyatro oyununu izlemeye gittiği Uygur kardeşleri kuliste ziyaret etti ve Süheyl ve Behzat ile 2002 yılında verdiği pozu tekrarladı.

21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! ’Şahane Pazar’ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

Bir dönem pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmayı başaran, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunduğu Şahane Pazar yeniden hafızalarda canlandı. Behzat Uygur ile Süheyl Uygur tiyatrolarını ziyarete gelen eski program hostesleri İpek Tanrıyar ile 21 yıl önceki pozlarını yeniden verdi.

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21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! ’Şahane Pazar’ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

Şahane Pazar'da güzelliği ve sempatik halleriyle kendine hayran bırakan İpek Tanrıyar'ın aradan geçen zamanda neredeyse hiç değişmemiş olması dikkat çekti.

21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! ’Şahane Pazar’ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

İpek Tanrıyar, öncesi-sonrası karelerine "Mazi kalbimde öyle güzel ki, en az şimdiki gibi" notunu düşerken takipçilerinden "Değişen sadece saç rengi olmuş" "Hala aynı güzellik" yorumları yağdı.

21 yıl sonra aynı Şahane Pazar pozu! ’Şahane Pazar’ın güzel hostesi İpek Tanrıyar için zaman sanki durmuş! Değişen sadece saç rengi!

İşte Şahane Pazar'ın güzel hostesi 42 yaşındaki İpek Tanrıyar'ın son hali...

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