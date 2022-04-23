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Haberler Galeri 23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener'i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!
Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:04 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 15:15

23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener'i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!

Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Demet Şener, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçen yıl Cenk Küpeli ile kısa süreli evliliğini noktalayan Şener, aradığı mutluluğu iş insanı Tolga Arman'da bulmuştu. Aşk hayatının yanı sıra paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Şener, zaman zaman eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak ünlü manken, takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü. 'Estetik' imasıyla gelen bir yorum ise mankeni kızdırdı, Demet Şener'den yanıt gecikmedi.

23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener’i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!

İbrahim Kutluay ile 2005–2018 yılları arasında evli kalan Demet Şener, Haziran 2019'da dünyaevine girdiği Cenk Küpeli'den Ocak 2021'de boşanmıştı.

23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener’i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!

45 yaşındaki güzel, bir süredir Tolga Arman'la aşk yaşıyor.

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23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener’i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!

45 YAŞINA BASTI

Daha önce, "Evlilik düşünmüyoruz. Herhangi bir imzaya gerek yok" açıklamasını yapan Şener, geçtiğimiz hafta 45 yaşına basmıştı.

23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener’i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!

Doğum gününde sevgilisi Arman ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, paylaşımına "Erken kutlama" notunu düşmüştü.

23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener’i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!

PARİS DÖNÜŞÜ BEBEK TURUNDA

Ardından Tolga Arman sevgilisin doğum günü için Paris'e götürdü.

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