23 yıl önceki halini yayınladı Demet Şener’i görenler tanıyamadı! Ünlü mankenden estetik imalarına sert tepki!

Giriş Tarihi: 23.04.2022 15:04
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
15:15
Her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken Demet Şener, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Geçen yıl Cenk Küpeli ile kısa süreli evliliğini noktalayan Şener, aradığı mutluluğu iş insanı Tolga Arman'da bulmuştu. Aşk hayatının yanı sıra paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Şener, zaman zaman eski fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. Son olarak ünlü manken, takipçilerini 23 yıl öncesine götürdü. 'Estetik' imasıyla gelen bir yorum ise mankeni kızdırdı, Demet Şener'den yanıt gecikmedi.