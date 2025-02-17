Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman'dan beklenmedik aşk sinyali! "Tam anlamıyla..."
Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 09:03

24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman'dan beklenmedik aşk sinyali! "Tam anlamıyla..."

56 yaşındaki başarılı şarkıcı Rafet El Roman, başından geçen 2 evlilikten sonra Yasemin Gergeç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin uzun soluklu ilişkilerinde evlenmeleri beklerken sürpriz bir şekilde yollarını ayırdıkları öğrenilmişti. Son olarak yakışıklı şarkıcı verdiği bir konserde, aşk hayatına dair beklenmedik bir sinyal verdi!

24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman’dan beklenmedik aşk sinyali! Tam anlamıyla...

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman, kendisinden 24 yaş küçük Yasemin Gergeç ile uzun süreden beri aşk yaşıyordu.

24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman’dan beklenmedik aşk sinyali! Tam anlamıyla...

Çiftin evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi. Geçtiğimiz günlerde muhabirlerin objektiflerine yakalanan şarkıcı, yollarını ayırdıkları haberlerini duyurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman’dan beklenmedik aşk sinyali! Tam anlamıyla...

Rafet El roman 14 Şubat'ta ise sahnede olacağını açıklamıştı.

24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman’dan beklenmedik aşk sinyali! Tam anlamıyla...

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "14 Şubat'ı sahnede ve yalnız geçireceğim. Üzgün değilim ama tuhaf. Ben de isterdim sevdiğim kadına sürpriz yapıp hediye almak. Ama çok derin aşık olup tutkuyla bağlanmak da istemiyorum. Artık keyif adamı oldum" demişti.

24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman’dan beklenmedik aşk sinyali! Tam anlamıyla...

Daha önce de iki defa evlenmesine karşın ünlü şarkıcı, yine de evliliğe olumsuz bakmadığını, "Herkesin bu hayatta evliliği bir kere tatması gerektiğini düşünüyorum" sözleriyle dile getirmişti.

SON DAKİKA