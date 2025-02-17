Giriş Tarihi: 17.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
09:03
24 yaş küçük sevgilisiyle ayrılmıştı... Şarkıcı Rafet El Roman'dan beklenmedik aşk sinyali! "Tam anlamıyla..."
56 yaşındaki başarılı şarkıcı Rafet El Roman, başından geçen 2 evlilikten sonra Yasemin Gergeç ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin uzun soluklu ilişkilerinde evlenmeleri beklerken sürpriz bir şekilde yollarını ayırdıkları öğrenilmişti. Son olarak yakışıklı şarkıcı verdiği bir konserde, aşk hayatına dair beklenmedik bir sinyal verdi!