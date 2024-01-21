24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...

Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de şüphesiz ki Uğur Aslan. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Eren Komiser karakterine can veren Uğur Aslan son günlerde daha da popüler olmaya devam ediyor.