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Haberler Galeri 24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...
Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2024 13:56

24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde olduğu Yargı dizisi ile kariyerinde zirveyi yaşayan Uğur Aslan'ın özel hayatı da sosyal medyada mercek altında...Peki Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? Ünlü oyuncunun 24 yıllık karısının kim olduğuna inanamayacaksınız...

24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...

Yargı dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de şüphesiz ki Uğur Aslan. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Eren Komiser karakterine can veren Uğur Aslan son günlerde daha da popüler olmaya devam ediyor.

24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...

Yargı sayesinde kariyerinin zirvesine çıkan Uğur Arslan, özel hayatıyla da merak ediliyor.

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24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...

3 çocuk babası olan Uğur Aslan'ın eşi kendisinden ünlü...

24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...

Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan özel hayatı ile merak edilirken hakkındaki bir gerçek ise ilk defa duyanları oldukça şaşırttı.

24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı’nın Eren Komiser’i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...

24 yıllık mutlu bir evliliği olan Uğur Aslan'ın eşi de sektörün tanınan isimlerinden biri çıktı.

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