Giriş Tarihi: 21.01.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2024
13:56
24 yıllık eşinin kim olduğuna inanamayacaksınız! Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan meğer karısıyla aynı dizideymiş...
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde olduğu Yargı dizisi ile kariyerinde zirveyi yaşayan Uğur Aslan'ın özel hayatı da sosyal medyada mercek altında...Peki Yargı'nın Eren Komiser'i Uğur Aslan'ın kiminle evli olduğunu biliyor musunuz? Ünlü oyuncunun 24 yıllık karısının kim olduğuna inanamayacaksınız...