Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:13

27 yıldır aynı kiloda! 45'lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener'in güzellik sırrı...

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile yaptığı evliliklerle bir dönem gündem olan Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak spor pozları ile mest etmişti. 45 yaşındaki Demet Şener yoga karelerini paylaşırken yaptığı zor hareketlerle ağızları açık bırakmıştı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle eski kraliçe Demet Şener, formunun sırrını açıkladı. İşte Demet Şener'in yıllardır aynı kiloda olmasının sırrı...