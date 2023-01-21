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Haberler Galeri 27 yıldır aynı kiloda! 45'lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener'in güzellik sırrı...
Giriş Tarihi: 21.01.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 09:13

27 yıldır aynı kiloda! 45'lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener'in güzellik sırrı...

Ünlü manken Demet Şener, hem özel hayatındaki gelişmelerle hem de kariyeriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Cenk Küpeli ile yaptığı evliliklerle bir dönem gündem olan Demet Şener, şimdilerde Tolga Arman ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak spor pozları ile mest etmişti. 45 yaşındaki Demet Şener yoga karelerini paylaşırken yaptığı zor hareketlerle ağızları açık bırakmıştı. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle eski kraliçe Demet Şener, formunun sırrını açıkladı. İşte Demet Şener'in yıllardır aynı kiloda olmasının sırrı...

27 yıldır aynı kiloda! 45’lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener’in güzellik sırrı...

Kim der ki iki çocuk annesi! Demet Şener yıllara meydan okuyan güzelliğiyle genç kızları kıskandırıyor. 45 yaşındaki eski manken formunu bakın neye borçlu!

27 yıldır aynı kiloda! 45’lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener’in güzellik sırrı...

1995 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçilen Demet Şener'i neredeyse hiç kilolu görmedik.

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27 yıldır aynı kiloda! 45’lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener’in güzellik sırrı...

Eski kraliçe Demet Şener, formunun sırrını açıkladı. İşte Demet Şener'in yıllardır aynı kiloda olmasının sırrı...

27 yıldır aynı kiloda! 45’lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener’in güzellik sırrı...

Eski eşi İbrahim Kutlkuay ile evliliğinden İrem (17) ve Ömer (14) adında iki çocuğu olan Şener, güzelliği ve fit hali ile her zaman adından söz ettiriyor.

27 yıldır aynı kiloda! 45’lik Demet Şener formunu bakın neye borçlu! İşte Demet Şener’in güzellik sırrı...

Demet Şener, Posta gazetesinden Halil Kalmuk'a konuştu. Genç kızlara taş çıkaran eski manken, hem sporu hiç aksatmadığını hem de yediğine içtiğine dikkat ettiğini söyledi.

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