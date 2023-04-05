Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:26
Güncelleme Tarihi: 05.04.2023
13:33
"29 sene önce bu gece" Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19'luk Pınar Altuğ'a beğeni yağdı!
Ekranların uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, henüz lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış ve 94 yılında katıldığı Miss Turkey ile güzelliği tescillenmişti. Şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olan Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak takipçilerini geçmişe güzellik kraliçesi olduğu yıllara götürdü. 19'luk Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte 29 sene önce Miss Turkey gecesinden Pınar Altuğ ve annesi...