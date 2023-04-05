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Haberler Galeri "29 sene önce bu gece" Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19'luk Pınar Altuğ'a beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 05.04.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 13:33

"29 sene önce bu gece" Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19'luk Pınar Altuğ'a beğeni yağdı!

Ekranların uzun soluklu dizilerinden Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, henüz lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış ve 94 yılında katıldığı Miss Turkey ile güzelliği tescillenmişti. Şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olan Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Her yaptığı konuşulan güzel oyuncu Pınar Altuğ son olarak takipçilerini geçmişe güzellik kraliçesi olduğu yıllara götürdü. 19'luk Pınar Altuğ'a beğeni ve yorum yağdı. İşte 29 sene önce Miss Turkey gecesinden Pınar Altuğ ve annesi...

29 sene önce bu gece Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19’luk Pınar Altuğ’a beğeni yağdı!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ mesleğe manken olarak başlamıştı

29 sene önce bu gece Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19’luk Pınar Altuğ’a beğeni yağdı!

Henüz lisedeyken mankenlik yapmaya başlamış ve 94 yılında katıldığı Miss Turkey ile güzelliği tescillenmişti.

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29 sene önce bu gece Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19’luk Pınar Altuğ’a beğeni yağdı!

Şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olan Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

29 sene önce bu gece Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19’luk Pınar Altuğ’a beğeni yağdı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Pınar Altuğ paylaşımlarıyla ilgi odağı olmayı başarıyor. Sık sık nostalji paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ'un son kareleri yine çok konuşuldu.

29 sene önce bu gece Pınar Altuğ kraliçe olduğu geceden paylaştı... 19’luk Pınar Altuğ’a beğeni yağdı!

Pınar Altuğ son olarak takipçilerini geçmişe güzellik kraliçesi olduğu yıllara götürdü.

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