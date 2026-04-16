Haberler Galeri 30 yaşında gelen zamansız veda! Yeşilçam’ın talihsiz jönü Suphi Kaner ölüme böyle sürüklenmiş… 
Giriş Tarihi: 16.04.2026 14:04 Güncelleme Tarihi: 16.04.2026 14:11

"Gol Kralı Cafer", "Bücür" ve "Tığ Gibi Delikanlı" gibi efsane filmlerle milyonları kahkahaya boğmuştu. Yeşilçam'ın en parlak jönlerinden biri olan Suphi Kaner, sadece 6 yılda 95 filme imza atarak imkansız bir rekora koştu. Ancak her şey bir sabah yayınlanan o gizli mektupla değişti... İşte ünlü aktörü 30 yaşında ölüme sürükleyen o olay...

1933 yılında İstanbul Cerrahpaşa'da doğan Suphi Kaner'in çocukluğu yoksulluk içinde geçti. Babasını küçük yaşta kaybeden Kaner, annesiyle birlikte hayat mücadelesi verdi.

Ayakkabı boyacılığından marangozluğa kadar her işi yaptı. Sinema salonlarında gazoz satarken beyaz perdeye merak salan Kaner, kısa sürede yeteneğiyle fark edildi.

6 YILDA 95 FİLM, SONRASI BÜYÜK BİR YASAK

Öztürk Serengil ve Fikret Hakan ile kurduğu tiyatro grubuyla adını duyuran Kaner, 1957 ve 1963 yılları arasında tam 95 filmde rol alarak rekor kırdı.

Ancak alkol sorunu nedeniyle yapımcılarla arası açılmaya başladı. Yapımcı Nevzat Pesen'in şikayetiyle Prodüktörler Cemiyeti, Kaner'i "kara listeye" aldı. Yayınlanan mektupla hiçbir yapımcının ona iş vermemesi istendi.

CEBİNDE PARA YOKTU, BUNALIMA GİRDİ...

Bu kararın ardından tamamen işsiz kalan ve maddi olarak tükenen ünlü oyuncu, ağır bir bunalıma girdi. Çevresinden beklediği desteği göremeyen ve ekonomik olarak çıkmaza giren Kaner, 1963 yılının ağustos ayında aşırı dozda ilaç içerek intihar etti.

Böylece Yeşilçam'ın tanınan oyuncusu Suphi Kaner, 30 yaşındaki zamansız vedasıyla sevenlerini büyük bir hüzne boğdu...

YEŞİLÇAM'IN GÖRÜNMEYEN BİR DİĞER YILDIZI: HÜLYA TUĞLU...

Yeşilçam'ın zarif yüzlerinden Hülya Tuğlu, bir dönemin büyük yıldızlarıyla aynı setleri paylaştı. Filiz Akın'ın, Fatma Girik'in yanında; kimi zaman küçük ama unutulmaz rollerde sinemaya emek verdi.

"Selvi Boylum Al Yazmalım"da canlandırdığı Dilek Hanım ise izleyicinin kalbine dokunan ama aynı zamanda tepkisini de çeken bir karakterdi. Yıllar geçse de adı çoğu zaman Kadir İnanır'la birlikte anıldı. Sessiz bir hayat yaşadı… Sessizce de veda etti bu dünyaya. Ama ardında Yeşilçam'ın hatıralarına karışmış ince bir iz bıraktı.

Türk sinemasının zarif oyuncularından Hülya Tuğlu, 27 Ağustos 1946'da İzmir'de doğdu. Yeşilçam'ın altın yıllarında genellikle karakter ve yardımcı rollerde kamera karşısına çıkan Tuğlu, "Adile Teyze", "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Hatasız Kul Olmaz" ve "Küçük Sevgilim" gibi dönemin önemli yapımlarında yer aldı.

Hülya Tuğlu'nun hikâyesi, adeta Yeşilçam melodramlarını andıran bir yaşam öyküsüne sahipti. Büyük yıldızlar kadar ön planda olmasa da, sarı saçları ve mavi gözleriyle dönemin aranan yüzlerinden biri oldu.

Kariyerini gösterişten uzak, istikrarlı ve sessiz bir şekilde sürdürdü.

Kimi zaman Filiz Akın ile aynı projede, kimi zaman Fatma Girik'in yanında, kimi zaman da "kız evlat" rolleriyle beyazperdede yer aldı.

En çok hafızalarda kalan performanslarından biri ise "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmindeki Dilek Hanım karakteri oldu. Bu filmde Türkan Şoray'ın canlandırdığı Asya karakteri, Kadir İnanır'ın oynadığı İlyas tarafından Dilek'e tercih edilmişti.

Yıllar boyunca Yeşilçam'ın içinde kalan Tuğlu, hiçbir zaman başrol yıldızı olmadı; ancak sinema tarihinin sessiz ama vazgeçilmez yüzlerinden biri olarak anıldı.

41 yıl süren sinema yolculuğunun ardından, 18 Haziran 2010'da İstanbul'da hayatını kaybetti ve Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Bugün Hülya Tuğlu, Yeşilçam'ın parıltılı yıldızları arasında değil; ama o dönemin ruhunu taşıyan, emek veren ve iz bırakan isimlerden biri olarak hatırlanıyor.

MÜCADELESİYLE GÜNDEME GELEN YEŞİLÇAM OYUNCUSU PERİHAN SAVAŞ'IN HAYAT HİKAYESİNE BAKIN!

Yeşilçam'ın kadife bakışlı, esmer güzeli Perihan Savaş, Türk sinemasının en ikonik yüzlerinden biri.

Ancak o derin bakışların ardında; kimi zaman gözyaşıyla, kimi zaman ise amansız bir mücadeleyle yoğrulmuş, pek az kişinin bildiği sarsıcı bir hayat hikayesi yatıyor.

ÇOCUK YAŞTA GELEN SAHNE TOZU

14 Haziran 1957'de İstanbul'da dünyaya gelen ve aslen Trabzon Sürmeneli olan Şerife Perihan, henüz beş yaşındayken İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun çocuk bölümünde ilk rolünü aldı.

Annesinin katı kuralları altında büyüyen Savaş, henüz 13 yaşındayken ailesinin rızasıyla, askeri okulda okuyan 22 yaşında bir gençle nişanlandırıldı.

Özgürlüğünü kazanmak, hayata karışmak ve üzerindeki ağır baskıdan kurtulmak hayaliyle girdiği bu evlilik, trajik bir hikayeye dönüştü.

"BENİ ONDAN AYIRMAZSANIZ, CANIMA KIYARIM"

Sadece 6-7 ay süren ve aynı evde dahi yaşanmayan bu süreç, eşinin "tiyatrodan ayrıl" baskısıyla son buldu. Genç Perihan, sanata olan tutkusundan vazgeçmemek için babasına "Eğer beni ondan ayırmazsanız, canıma kıyarım" diyecek kadar çaresiz kalmıştı.

KENDİ KÜLLERİNDEN DOĞAN BİR KARİYER

Yaşadığı bu erken dönem travması, Perihan Savaş'ın karakterini çelikleştirdi. Evliliğin sona ermesinin ardından adeta kendi küllerinden doğan sanatçı, tüm enerjisini sahneye verdi.

"Küçük Prenses", "Romeo-Jüliyet" ve "Kibarlık Budalası" gibi klasik eserlerle tiyatro sahnesinde devleşti. 1971 yılında "Şehzade Simbad Kaf Dağında" filmiyle kameralarla tanışan Savaş için sinema, artık kaçınılmaz bir yuva olmuştu.

Yaklaşık 120 filmde başrol oynayarak Yeşilçam'ın en güvenilir ve sevilen yıldızlarından biri haline geldi.

"BEDRANA": ALTIN KOZA'YA AÇILAN KAPI

Onun için kariyerinin en parlak dönüm noktası 1974 yapımı "Bedrana" oldu. Edebi bir esere dayanan bu güçlü hikayeye aşık olan Savaş, başrolün önce başka isimlere gideceğini düşünse de yönetmen Süreyya Duru'dan gelen teklifle hayatının rolüne kavuştu.

Bu performansı ona, sinemamızın en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Koza'yı getirdi.

