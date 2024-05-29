Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:07
36 yaşındaki Sinem Kobal bu kez şaşırttı! Sinem Kobal’ın boyu…
Dadı, Hürrem Sultan, Lise Defteri, Nefes Nefese, Belalı Baldız, Selena, Küçük Sırlar, Gönül İşleri, Analar ve Anneler, Yüz Yüze yapımlarından tanıdığımız 36 yaşındaki Sinem Kobal, sosyal medyada ilgi ile takip ediliyor. Bir süredir ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu sosyal medya aracılığıyla takipçileriyle iletişim kuruyor. 14 Mayıs 2016 tarihinde ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2020 yılında Lalin ve 2022 yılında Leyla adını verdikleri kız çocukları doğdu. Sinem Kobal'ın hayatını araştıranlar hakkındaki bu gerçeğe çok şaşırdı…