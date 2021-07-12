Giriş Tarihi: 12.07.2021 08:31Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 08:33
39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı
Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum'da almıştı. Arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıkan güzel oyuncu, önceki gün de Bodrum'da denize girerken görüntülendi. Kırmızı bikinisi ile dikkatleri üzerine çeken ve güzelliğiyle plajı yakıp geçen Bahadır, arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı. 39 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın fit halleri de hayranlarından tam not aldı...