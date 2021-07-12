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Haberler Galeri 39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı
Giriş Tarihi: 12.07.2021 08:31 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 08:33

39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, geçtiğimiz günlerde soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum'da almıştı. Arkadaşlarıyla birlikte mavi tura çıkan güzel oyuncu, önceki gün de Bodrum'da denize girerken görüntülendi. Kırmızı bikinisi ile dikkatleri üzerine çeken ve güzelliğiyle plajı yakıp geçen Bahadır, arkadaşlarıyla denizin tadını çıkardı. 39 yaşındaki Gökçe Bahadır'ın fit halleri de hayranlarından tam not aldı...

39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı

Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan ve Datça'da yakın arkadaşları ile buluşan oyuncu Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum'da almıştı.

39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı

Margarita adlı tekneyle beş günlük Mavi Tur'a çıkan oyuncu, Çökertme koyunda objektiflere takılmış ve fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

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39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı

HER ŞEYİ KENDİLERİ YAPTILAR

Tekneye kaptan dışında erkek alamayan grup, kendi işlerini de kendileri halletmiş, yemek hazırlamaktan bulaşık yıkamaya kadar her şeyi kendileri yapmıştı.

39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı

Gökçe Bahadır, bir ara teknenin bağlı olduğu halatı bile toplamıştı. İki evli çift arkadaşıyla tatile çıkan Bahadır'ı görenler, "Herkes evli, Gökçe hala tek" yorumlarında bulunmuştu.

39 yaşındaki Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle göz kamaştırdı! Bodrum'da tatil yapan Gökçe Bahadır'ın fit hali beğeni topladı

GÖZ KAMAŞTIRDI

Bodrum'daki tatiline devam eden güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün kaldığı otelin plajında denize girerken görüntülendi.

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