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Haberler Galeri 43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

43 yaşındaki 'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

Ünlü manken ve sunucu hesabından yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı. 43 yaşındaki Deniz Akkaya düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkardı. ile 'maşallah' dedirtti. Bir çocuk annesi olan Deniz Akkaya fit görüntüsünü korumak için düzenli olarak spor yapıyor ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. İşte Deniz Akkaya'nın "Dile kolay yaş 43" notu ile yaptığı cesur paylaşım...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 27.07.2020 14:54
43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

Ünlü manken ve sunucu hesabından yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı.

43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

43 yaşındaki düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkardı.

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43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

'nın bikinili pozu ile 'maşallah' dedirtti. Bir çocuk annesi olan Deniz Akkaya fit görüntüsünü korumak için düzenli olarak spor yapıyor ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor.

43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

1997 yılında Best Model Of Turkey yarışmasında en iyi manken seçilen o dönemde henüz 20 yaşındaydı.

43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

20 yaşındayken podyumlara çıkmaya başlayan kendine has güzelliği ve havalı görüntüsü ile defilelerde fırtına gibi esmeyi başardı.

43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

10 Aralık 2009 tarihinde kızı Ayşe'yi kucağına aldı.

43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...

İşte 'nın "Dile kolay yaş 43" notu ile yaptığı cesur paylaşım...

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