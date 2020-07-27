HaberlerGaleri43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...
43 yaşındaki Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile maşallah dedirtti! Deniz Akkaya sosyal medyayı salladı...
Ünlü manken ve sunucu Deniz Akkayasosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendine hayran bıraktı. 43 yaşındaki Deniz Akkaya düzgün fiziği ile genç kızlara taş çıkardı. Deniz Akkaya'nın bikinili pozu ile 'maşallah' dedirtti. Bir çocuk annesi olan Deniz Akkaya fit görüntüsünü korumak için düzenli olarak spor yapıyor ve sağlıklı beslenmeye özen gösteriyor. İşte Deniz Akkaya'nın "Dile kolay yaş 43" notu ile yaptığı cesur paylaşım...
Giriş Tarihi: 27.07.2020
14:45
Güncelleme Tarihi: 27.07.2020
14:54
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