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Haberler Galeri 43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!
Giriş Tarihi: 08.09.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 08:14

43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!

43 yaşındaki Pınar Aydın, Akademi Türkiye yarışmasında hem güzelliğiyle hem de sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Akademi Türkiye ile yıldızı parlayan Pınar Aydın, mesleğinin zirvesinde radikal bir karar aldı. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı Pınar, rolüyle de şöhretinin zirvesine çıktı. Pınar Aydın, şimdilerde gözlerden tamamen uzak bir hayat yaşıyor. 2 çocuk annesi Pınar Aydın, Giresun'a taşında. İşte Pınar Aydın'ın son hali...

43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!

Akademi Türkiye yarışması ile ünlenen Barış Akarsu, Özgür Çevik ve Pınar Aydın'ı kısa sürede tüm Türkiye tanımıştı. ATV'nin popüler yarışması Akademi Türkiye'nin en dikkat çeken isimlerinden biri Pınar Aydın olmuştu.

Kıvırcık saçları, güzelliği, güçlü sesi ve sempatik tavrıyla kısa sürede dikkat çeken Pınar Aydın yarışma bittiğinde tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden olmuştu bile.

43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!

Güzel seslerinin yanı sıra oyunculukta yapan isimlerden Barış Akarsu feci bir kaza sonucu genç yaşta aramızdan ayrılmıştı. Kısa sürede şöhret basamaklarını tırmanan Pınar Aydın ise kariyerine oyuncu olarak devam etmişti.

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43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!

"Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" gibi çok izlenen dizilerde rol alan Pınar Aydın uzun bir süredir oyunculuğa da müziğe de ara verdi,

43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!

Şimdilerde Giresun'da yaşayan Arka Sokaklar'ın Pınar'ı eşi ve iki oğluyla sakin bir yaşam sürüyor.

43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!

Setlere ve sahnelere dönüp dönmemek konusunda ise kararsız olan Pınar Aydın Hürriyet'e verdiği röportajda "Ben de bilmiyorum. Ben ne planlasam hayat hep çok farklı gitti" demişti.

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