Giriş Tarihi: 08.09.2024 08:12
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
08:14
43 yaşındaki Pınar Aydın radikal bir karar aldı! Her şeyi bir kenara bıraktı o artık farklı bir hayat yaşıyor!
43 yaşındaki Pınar Aydın, Akademi Türkiye yarışmasında hem güzelliğiyle hem de sesiyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Akademi Türkiye ile yıldızı parlayan Pınar Aydın, mesleğinin zirvesinde radikal bir karar aldı. Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı Pınar, rolüyle de şöhretinin zirvesine çıktı. Pınar Aydın, şimdilerde gözlerden tamamen uzak bir hayat yaşıyor. 2 çocuk annesi Pınar Aydın, Giresun'a taşında. İşte Pınar Aydın'ın son hali...