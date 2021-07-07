44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak rengarenk kombinlerle paylaşım yaptı. Yağmurlu havadan dert yanan Şener'in paylaşımları ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan deneyimli manken Demet Şener güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte fit hali ile kendine hayran bırakan Demet Şener'in son paylaşımları …