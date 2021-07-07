Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 07.07.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 10:02

44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı. Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak rengarenk kombinlerle paylaşım yaptı. Yağmurlu havadan dert yanan Şener'in paylaşımları ilgi odağı oldu. Düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyan deneyimli manken Demet Şener güzelliğiyle övgüleri topladı. İşte fit hali ile kendine hayran bırakan Demet Şener'in son paylaşımları …

44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!

İki çocuk annesi olmasına rağmen fit vücuduyla dikkat çeken Demet Şener, adeta genç kızlara taş çıkarttı. Demet Şener son olarak rengarenk kombinlerle paylaşım yaptı. Demet Şener'in söz konusu paylaşımına takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!

Ünlü model Demet Şener 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!

Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eski eşi olan Demet Şener'in İrem ve Ömer adında iki çocuğu var.

44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener son olarak rengarenk kombinlerle paylaşım yaptı.

44 yaşındaki Demet Şener’in şıklığına ve fit haline övgüler yağdı! Rengarenk elbisesiyle göz kamaştırdı!

Yağmurlu havadan dert yanan Şener'in paylaşımları ilgi odağı oldu.

SON DAKİKA