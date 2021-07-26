Giriş Tarihi: 26.07.2021 09:24Güncelleme Tarihi: 26.07.2021 09:33
44 yaşındaki Ebru Şallı mor bikinisi ile tekne pozu verdi sosyal medya yıkıldı!
44 yaşındaki eski manken Ebru Şallı tatil fotoğraflarıyla sosyal medyadan düşman çatlattı. Tatile doymayan Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş ile denizin ve güneşin keyfini çıkarırken bir yandan da takipçilerine paylaşımda bulmayı ihmal etmedi. Mor bikinisi ile tekne pozu veren Ebru Şallı sosyal medyayı adeta salladı. ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da alan Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş tekne tatilinde aşk tazeledi. Mavi tura çıkan ikili, önceki gün Torba'ya demir attı. Demirciköy'de objektiflere takılan çift, gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bikinili halleri ile dikkat çeken Ebru Şallı'ya övgüler yağdı. İşte Ebru Şallı'nın mor bikinisi ile iddialı pozları...