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Haberler Galeri 44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:01

44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…

Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Son olarak deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, dizi ekibine katıldı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Kaan Taşaner de katıldı. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oldu Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, çıkan haberlerin ardından sosyal medya gündem oldu. Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu.

44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu, Ceren Karakoç Yalazoğlu, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisine yeni bir isim dahil oldu. Kaan Taşaner, Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna katıldı. Kaan Taşaner dizide Sıla Türkoğlu'nun oynadığı Doğa'nın hayatına girecek ismi oynuyor.

44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…

Deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, dizi ekibine katılarak seyircilere unutulmaz bir performans sundu. Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun partneri olarak ekranlarda izleyici karşısına çıkıyor.

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44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…

Boşandıktan sonra kızıyla annesinin evine yerleşen Doğa, yeni bir isimle tanışıyor. Doğa'nın tanıştığı ismi ise başarılı oyuncu Kaan Taşaner oynayacak. Taşaner'in karakterinin adı ise Giray...

44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…

Ünlü bir ilaç şirketinin patronu olan Giray, önce Nilay'ın şüphesi daha sonra ise okuduğu okulda Sıla Türkoğlu'nun hayat verdiği Doğa'nın karşısına çıkacak.

44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…

Giray'ın fenomen diziye ayrı bir soluk getirmesi bekleniyor.

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