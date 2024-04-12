Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:01
44 yaşındaki Kaan Taşaner usta oyuncunun oğlu çıktı! Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray meğer…
Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Son olarak deneyimli oyuncu Kaan Taşaner, dizi ekibine katıldı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna Kaan Taşaner de katıldı. Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Başım Belada dizilerinde tanıdığımız yakışıklı oyuncu Kaan Taşaner, Sıla Türkoğlu'nun canlandırdığı Doğa karakterinin yeni aşkı olarak diziye dahil oldu Ünlü oyuncu Kaan Taşaner, çıkan haberlerin ardından sosyal medya gündem oldu. Kaan Taşaner'in hayatı merak konusu oldu. Kaan Taşaner'in annesinin de çok ünlü bir oyuncu olduğunu duyanlar şoke oldu.