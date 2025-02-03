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Haberler Galeri 46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... “Bir haftadır bitik haldeyim"
Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:51 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:45

46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... “Bir haftadır bitik haldeyim"

atv'nin sevilen dizi Can Borcu'nda boy gösteren 46 yaşındaki Mine Tugay, yaptığı son paylaşımla ses getirdi. Bu sıralar sağlık sorunlarıyla gündemde olan Tugay, öksürük krizi tuttuğunu ve soluğu hastanede aldığını açıklamıştı. Takipçilerini hastalık konusunda uyaran güzel oyuncu, bu sefer ciddi bir rahatsızlık geçirip paylaşımda bulundu. İşte Tugay'ın 'Biri bitiyor biri başlıyor' dediği o hastalığı!

46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... Bir haftadır bitik haldeyim

Yıllara meydan okuyan güzelliği ve oyunculuğu ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Mine Tugay, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... Bir haftadır bitik haldeyim

46 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde ''Nasıl bir hastalık bu yahu. Bir haftadır bitik haldeyim'' paylaşımıyla soluğu hastane almış ve sevenlerini hastalık konusunda uyarmıştı.

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46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... Bir haftadır bitik haldeyim

Öksürük krizine giren Mine Tugay bu sefer ciddi bir rahatsızlıkla tekrardan hastaneye koştu...

46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... Bir haftadır bitik haldeyim

"BİRİ BİTİYOR BİRİ BAŞLIYOR"

Mine Tugay yeni bir paylaşım yaparak kaburgasında çatlak olduğunu söyledi. Tugay, "Çok teşekkür ederim geçmiş olsun dileklerinize. Biri bitiyor biri başlıyor bu ara.

46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... Bir haftadır bitik haldeyim

Kaburgamda çatlak sebebiyle sabah korkunç bir ağırıyla hastanede buldum kendimi.

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