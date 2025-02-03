Giriş Tarihi: 03.02.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
11:45
46 yaşındaki oyuncu Mine Tugay hastanelik oldu! Önce öksürük krizi arından da... “Bir haftadır bitik haldeyim"
atv'nin sevilen dizi Can Borcu'nda boy gösteren 46 yaşındaki Mine Tugay, yaptığı son paylaşımla ses getirdi. Bu sıralar sağlık sorunlarıyla gündemde olan Tugay, öksürük krizi tuttuğunu ve soluğu hastanede aldığını açıklamıştı. Takipçilerini hastalık konusunda uyaran güzel oyuncu, bu sefer ciddi bir rahatsızlık geçirip paylaşımda bulundu. İşte Tugay'ın 'Biri bitiyor biri başlıyor' dediği o hastalığı!