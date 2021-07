Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ şimdilerde Ege'de denizin ve güneşin keyfini sürüyor. Son olarak siyah mayosu ile paylaşımda bulunan 46 yaşındaki Pınar Altuğ güzelliğiyle yine tam not aldı. Pınar Altuğ'un omuzundaki dövmesi dikkat çekerken fit hali ise genç kızlara taş çıkardı... İşte Pınar Altuğ'un mayolu pozu...