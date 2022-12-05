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Haberler Galeri 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!
Giriş Tarihi: 05.12.2022 06:47 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 07:27

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!

48. 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.Yetenekleri, başarıları ve güçleri ile tanıdığımız Türkiye'nin sevilen sanatçıları, yılın en görkemli gecesi 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuştu. Pantene ana sponsorluğunda Hürriyet tarafından düzenlenen tören öncesi Kırmızı Halı'da ünlü isimler, şıklıklarıyla göz doldurdu. Demet Özdemir Koç, Rachel Araz Kiresepi, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun, Taro Emir Tekin, Zeynep Bastık, Edis, Bengü, Ebru Yaşar, Sefo, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Hafsanur Sancaktutan, Deren Talu, Nisa Bölükbaşı, Onur Seyit Yaran, Fezi Altun, Seçkin Süngüç gibi pek çok ünlü isim Kırmızı Halı'da güçlerini gösterdi. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede adeta şıklık yarışı yaşandı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!

İşte 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin sahipleri...

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!

48. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ YILDIZI PARLAYANLAR - NİLSU BERFİN AKTAŞ - ÖZGÜ KAYA - SU BURCU YAZGI COŞKUN - TARO EMİR TEKİN

Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya ve Su Burcu Yazgı Coşkun ve Tero Emir Tekin Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nü Demet Özdemir'in elinden aldı.

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48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!

EN İYİ DİZİ - YARGI- KANAL D

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!

EN İYİ KADIN OYUNCU - PINAR DENİZ (YARGI / KANAL D)
Pınar Deniz, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü Faruk Bayhan'ın elinden aldı.

48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!

EN İYİ ERKEK OYUNCU - KAAN URGANCIOĞLU

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