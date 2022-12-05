48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananlar!

48. 'Pantene Altın Kelebek Ödülleri' Zorlu PSM'de düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.Yetenekleri, başarıları ve güçleri ile tanıdığımız Türkiye'nin sevilen sanatçıları, yılın en görkemli gecesi 48. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ödüllerine kavuştu. Pantene ana sponsorluğunda Hürriyet tarafından düzenlenen tören öncesi Kırmızı Halı'da ünlü isimler, şıklıklarıyla göz doldurdu. Demet Özdemir Koç, Rachel Araz Kiresepi, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Kaya, Su Burcu Yazgı Coşkun, Taro Emir Tekin, Zeynep Bastık, Edis, Bengü, Ebru Yaşar, Sefo, Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Hafsanur Sancaktutan, Deren Talu, Nisa Bölükbaşı, Onur Seyit Yaran, Fezi Altun, Seçkin Süngüç gibi pek çok ünlü isim Kırmızı Halı'da güçlerini gösterdi. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği gecede adeta şıklık yarışı yaşandı.