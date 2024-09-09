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Haberler Galeri 50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu bu kez Amerika'dan paylaştı!
Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 13:31

50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu bu kez Amerika'dan paylaştı!

Güzel oyuncu Arzum Onan, yaklaşık bir yıl önce oyuncu Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitirmişti. 50 yaşındaki oyuncu aradığı aşkı bu kez iş insanı Orkan Özkan'da buldu. Arzum Onan ile Orkan Özkan, bu yaz tatillerini Bodrum'da geçirdi. Sevgililer gözlerden uzak olmayı tercih etti. Kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlere gittiler. Tatilini arkadaşlarıyla Bozcaada'da geçiren Mehmet Aslantuğ ise tek başınaydı. Arzum Onan, son paylaşımını Kaliforniya'dan yaptı. Takipçilerinden yorum yağdı "Fotoğraflarını kim çekiyor?" İşte merak edilen diğer detaylar…

50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu bu kez Amerika’dan paylaştı!

Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan 1 yıl önce ayrıldı. Arzum Onan, Amerika'da yaşayan iş insanı Orkan Özkan'la doludizgin bir aşk yaşıyor. Sevgilisinin yanına giden Arzum Onan son paylaşımını Kaliforniya'dan yaptı.

50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu bu kez Amerika’dan paylaştı!

Aslında her ikisi de evliliklerinden önce, Ankara'dan tanışıyormuş.

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50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu bu kez Amerika’dan paylaştı!

Orkan Bey, Arzum Onan'a lise yıllarından beri hayranmış. Boşanınca yakınları aracılığıyla görüşmek istemiş ve aşk başlamış.

50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu bu kez Amerika’dan paylaştı!

Çift, bu yaz Bodrum'da tatil yaptı. Ama gözlerden uzak olmayı tercih ettiler.

50 yaşındaki Arzum Onan’a aşk yaradı! Gönlünü Orkan Özkan’a kaptıran güzel oyuncu bu kez Amerika’dan paylaştı!

Kimsenin fotoğraflarını çekemeyeceği yerlerde bulundular. Bozcaada'da arkadaşlarıyla tatil yapan Mehmet Aslantuğ ise yalnızdı.

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