50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’na hüzünlü veda!

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bubikoğlu paylaşımında, "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" şeklinde duygusal bir not paylaştı.