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Haberler Galeri 50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu'na hüzünlü veda!
Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:59 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 10:02

50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu'na hüzünlü veda!

Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Bakan Fahrettin Koca duyurdu. Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Türker İnanoğlu'nun eşi ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, vefat haberi sonrası duygusal bir paylaşımda bulundu. Cenaze detaylarını Cüneyt Özdemir'in aktardığı Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden olan oğlu İlker İnanoğlu da babasına "Değerli babamı kıymetlim..." diyerek veda etti... Ünlü isimlerden de aileye ve sevenlerine taziye mesajları yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu'na vedası ve sanat camiasının taziye mesajları...

50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’na hüzünlü veda!

Türk sinemasının çınarlarından "Bay Sinema" lakaplı Türker İnanoğlu 88 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’na hüzünlü veda!

TÜRKLER İNANOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca paylaşımında, "Sanat dünyamızın ünlü isimlerinden yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu geçirdiği ani rahatsızlığın ardından kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

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50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’na hüzünlü veda!

EŞİ GÜLŞEN BUBİKOĞLU'NDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Ünlü yapımcının 50 yıllık eşi Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatı sonrası duygusal bir paylaşım yaptı.

50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’na hüzünlü veda!

"HEPİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Bubikoğlu paylaşımında, "Çok kıymetli eşim Türker İnanoğlu'nu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailemizin, tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun" şeklinde duygusal bir not paylaştı.

50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu’na hüzünlü veda!

Türker İnanoğlu ile Gülşen Bubikoğlu'nun 1977 yılında dünyaya gelen Zeynep İnanoğlu isminde bir de kızı var.

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