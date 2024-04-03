Giriş Tarihi: 03.04.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
10:02
50 yıl aynı yastığa baş koydular... Gülşen Bubikoğlu’ndan eşi Türker İnanoğlu'na hüzünlü veda!
Yeşilçam'ın efsane ismi, ünlü yapımcı ve film yönetmeni Türker İnanoğlu, geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle 88 yaşında yaşamını yitirdi. Türker İnanoğlu'nun vefat haberini Bakan Fahrettin Koca duyurdu. Ölümü ile sanat camiasını yasa boğan Türker İnanoğlu'nun eşi ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, vefat haberi sonrası duygusal bir paylaşımda bulundu. Cenaze detaylarını Cüneyt Özdemir'in aktardığı Türker İnanoğlu'nun Filiz Akın ile evliliğinden olan oğlu İlker İnanoğlu da babasına "Değerli babamı kıymetlim..." diyerek veda etti... Ünlü isimlerden de aileye ve sevenlerine taziye mesajları yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi Türker İnanoğlu'na vedası ve sanat camiasının taziye mesajları...