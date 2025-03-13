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Haberler Galeri 50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam'ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu'nun bitmeyen sevgisi...
Giriş Tarihi: 13.03.2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:10

50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam'ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu'nun bitmeyen sevgisi...

Türk sinemasının efsane çifti Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun dillere destan aşkı, yıllar boyunca Yeşilçam'ın en özel hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak usta yapımcı Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından Bubikoğlu'nun onu anma biçimi de oldukça dikkat çekiyor. Yarım asrı aşan birliktelikleriyle Yeşilçam'ın en istikrarlı aşk hikâyelerinden birine imza atan çiftin hikâyesi, magazin gündemine bir kez daha damga vurdu. İşte o aşkın bilinmeyenleri…

50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam’ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu’nun bitmeyen sevgisi...

Yeşilçam'ın en gözde yıldızlarından biri olan Gülşen Bubikoğlu ile Türk sinemasının usta yapımcı ve yönetmenlerinden Türker İnanoğlu'nun aşkı, sinema tarihimizin en özel hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı. 1970'lerin başında başlayan bu büyük aşk, sadece Yeşilçam'da değil, Türk magazin dünyasında da uzun yıllar konuşulan bir hikâye oldu.

50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam’ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu’nun bitmeyen sevgisi...

İLK KARŞILAŞMA VE AŞKIN FİLİZLENMESİ

Türker İnanoğlu, Yeşilçam'ın en üretken isimlerinden biri olarak birçok başarılı filme imza atan bir yapımcıydı. Gülşen Bubikoğlu ise dönemin en parlak yıldız adaylarından biriydi. 1973 yılında henüz 19 yaşındayken sinemaya adım atan Bubikoğlu, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekmişti. Onun yeteneğini fark eden isimlerden biri de Türker İnanoğlu'ydu.

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50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam’ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu’nun bitmeyen sevgisi...

İnanoğlu, Bubikoğlu'nu keşfettikten sonra onun başrolde olduğu filmler çekmeye başladı. "Yaban", "Mahçup Delikanlı" ve "Ah Nerede" gibi filmlerle büyük bir çıkış yapan Bubikoğlu, kısa sürede Yeşilçam'ın en popüler kadın oyuncularından biri oldu. Ancak bu iş ilişkisi zamanla büyük bir aşka dönüştü. Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu arasındaki romantik bağ, dönemin magazin basınında büyük ilgi gördü.

50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam’ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu’nun bitmeyen sevgisi...

EVLİLİK VE MUTLU BİRLİKTELİK

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu, 1974 yılında dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkı o dönemde magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri olsa da çiftin mutluluğu, tüm eleştirileri gölgede bıraktı. Evliliklerinden sonra da birlikte çalışmaya devam eden ikili, Yeşilçam'a damga vuran birçok projeye imza attı.

Bu evlilik, sadece iki kişinin aşkı değil, aynı zamanda sinema sektörünün en güçlü ortaklıklarından biri olarak da değerlendirildi.

50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam’ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu’nun bitmeyen sevgisi...

ZORLUKLARA RAĞMEN DEVAM EDEN AŞK

Türker İnanoğlu ve Gülşen Bubikoğlu çifti, uzun yıllar boyunca Türk sinemasında ve magazin dünyasında örnek çift olarak gösterildi. Şöhretin ve Yeşilçam'ın zorlu şartlarına rağmen ilişkilerini güçlü tutmayı başaran çift, kızları Zeynep İnanoğlu'nun doğumuyla ailelerini daha da büyüttü.