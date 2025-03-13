Giriş Tarihi: 13.03.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
22:10
50 yıl aynı yastığa baş koymuşlardı! Yeşilçam'ın en güzel aşkı: Gülşen Bubikoğlu Türker İnanoğlu'nun bitmeyen sevgisi...
Türk sinemasının efsane çifti Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun dillere destan aşkı, yıllar boyunca Yeşilçam'ın en özel hikâyelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Ancak usta yapımcı Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından Bubikoğlu'nun onu anma biçimi de oldukça dikkat çekiyor. Yarım asrı aşan birliktelikleriyle Yeşilçam'ın en istikrarlı aşk hikâyelerinden birine imza atan çiftin hikâyesi, magazin gündemine bir kez daha damga vurdu. İşte o aşkın bilinmeyenleri…