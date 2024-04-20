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Haberler Galeri “50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!
Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 15:06

“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaşımı yürekleri dağladı. Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim Türker İnanoğlu 2 nisan günü yapılan tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında hayatını kaybetti. Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda töreninin ardından defnedilen Türker İnanoğlu'nun ardından 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu gözyaşlarına boğulmuştu. Acılı eş Gülşen Bubikoğlu'ndan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Duygusal bir paylaşım yapan Gülşen Bubikoğlu, yarım asırlık aşkı Türker İnanoğlu'na böyle seslendi.

“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!

Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu, bir süre önce hayatını kaybeden eşi Türker İnanoğlu ile gençlik yıllarında dans ettikleri kareyi paylaştı. Türk sinemasının 'Bay Sinema'sı Türker İnanoğlu, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 88 yaşında hayata gözlerini kapadı. 2 Nisan Salı günü hastaneye kaldırılan Türker İnanoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker İnanoğlu'nun eşi Gülşen Bubikoğlu ölüm haberi ile yıkılmış eşinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı.

“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!

Kızı Zeynep İnanoğlu ve torunu Mavi ile destek bulan Gülşen Bubikoğlu konuşmaları gözyaşlarıyla dinlemişti...

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“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!

Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda töreninin ardından defnedilen Türker İnanoğlu'nun ardından 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu günler sonra yeni paylaşımda bulundu.

“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!

ONLARI UNUTMADI TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ!

“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!

İşte Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımı...

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