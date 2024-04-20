Giriş Tarihi: 20.04.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
15:06
“50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı...” Gülşen Bubikoğlu eşi Türker İnanoğlu’nu böyle andı! Yürekleri dağlayan paylaşım!
Usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun son paylaşımı yürekleri dağladı. Türk sinema sektörünün 'Bay Sinema' lakaplı duayen isim Türker İnanoğlu 2 nisan günü yapılan tüm müdahalelere rağmen 88 yaşında hayatını kaybetti. Sahibi olduğu TİM Show Center'deki veda töreninin ardından defnedilen Türker İnanoğlu'nun ardından 50 yıl aynı yastığa baş koyduğu eşi usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu gözyaşlarına boğulmuştu. Acılı eş Gülşen Bubikoğlu'ndan günler sonra yeni bir paylaşım geldi. Duygusal bir paylaşım yapan Gülşen Bubikoğlu, yarım asırlık aşkı Türker İnanoğlu'na böyle seslendi.