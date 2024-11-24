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Haberler Galeri 51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!
Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 07:19

51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!

Tescilli güzel Arzum Onan, bir süredir Amerika'da yaşayan sevgilisi Orkan Özkan'ın yanındaydı. 51 yaşındaki Arzum Onan'dan romantik bir paylaşım geldi. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, aradığı aşkı iş insanı Orkan Özkan'da buldu. Fırsat buldukça Amerika'da yaşayan sevgilisinin yanına giden Arzum Onan, havaalanından paylaşım yaptı. Arzum Onan'ın paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!

Arzum Onan'ın son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun romantik paylaşımı dikkat çekti.

51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!

Instagram hesabından paylaşım yapan Arzum Onan, paylaşımına "Cadılar bayramında doğmuş biri olarak yüzüme yansıyan ışığı bir işaret kabul edip, her şeyin çok güzel olacağına inanıyor ve 51. yaşımı karşılıyorum!

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51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!

Kutlayan ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim" notunu yazdı.

51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!

51 yaşına giren Arzum Onan "Yaş sadece bir sayıdır" demeyi de ihmal etmedi.

51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!

"LAS VEGAS'TAN RENKLER"

Arzum Onan geçtiğimiz günlerde sevgilisi Orkan Özkan'ın yanına Amerika'ya gitmişti. Arzum Onan, paylaşımına "Las Vegas'tan renkler" notunu eklemişti.

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