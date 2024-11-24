Giriş Tarihi: 24.11.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
07:19
51 yaşındaki Arzum Onan’dan romantik paylaşım! Arzum Onan sevgilisi Orkan Özkan’a böyle poz verdi!
Tescilli güzel Arzum Onan, bir süredir Amerika'da yaşayan sevgilisi Orkan Özkan'ın yanındaydı. 51 yaşındaki Arzum Onan'dan romantik bir paylaşım geldi. Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliğini bitiren Arzum Onan, aradığı aşkı iş insanı Orkan Özkan'da buldu. Fırsat buldukça Amerika'da yaşayan sevgilisinin yanına giden Arzum Onan, havaalanından paylaşım yaptı. Arzum Onan'ın paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.