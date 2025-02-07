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Haberler Galeri 61 yaşındaki Çılgın Bediş'ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik'in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...
Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:29

61 yaşındaki Çılgın Bediş'ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik'in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...

'Çılgın Bediş' dizisiyle çıkış yakalayan ardından ise müzik sektörüne 'Bandıra Bandıra' şarkısıyla damga vuran 61 yaşındaki Yonca Evcimik, enerjisiyle hala severek takip edilen bir isim olmaya devam ediyor. Güzel popçu, 1994 yılında Harun Özakıncı ile evlenerek dönemine damga vurmuştu. 3 yıl sonra yollarını ayıran çift, 90'lı yıllara adeta bomba gibi düşmüştü. Yıllar sonra güzel şarkıcıdan ilk kez evlilik açıklaması geldi. İşte Yonca Evcimik'in çok konuşulan sözleri!

61 yaşındaki Çılgın Bediş’ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik’in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...

'Haydi Sallayalım' 'Abone' 'Bandıra Bandıra' 'Çılgın Bediş' ve daha birçok şarkıya hayat veren Yonca Evcimik, yıllara meydan okuyan enerjisiyle her daim dikkat çekiyor.

61 yaşındaki Çılgın Bediş’ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik’in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...

Dizi sektörüne ilk olarak, 1996-1999 yılları arasında yayınlanan Çılgın Bediş dizisiyle başlayan Yonca Evcimik, dönemine damga vurarak beklenmedik bir çıkış yakalamıştı.

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61 yaşındaki Çılgın Bediş’ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik’in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...

Evcimik daha sonra müzik kariyerine başlayarak, pop müziğin öncüsü haline geldi.

61 yaşındaki Çılgın Bediş’ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik’in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...

Özel hayatını daha çok gözlerden uzak bir şekilde yaşayan başarılı popçu, ilk evliliğini 1994 yılında Harun Özakıncı ile yapmıştı. Büyük aşkla başlayan evlilik sadece 3 yıl sonra son bulmuştu.

61 yaşındaki Çılgın Bediş’ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik’in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...

YILLAR SONRA EVLİLİK ÇIKIŞI!

Yonca Evcimik, Genç kızlara taş çıkartan fiziği ve yıllara meydan okuyan enerjisiyle yıllar sonra evlilik itirafında bulundu.

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