Giriş Tarihi: 07.02.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
15:29
61 yaşındaki Çılgın Bediş'ten yıllar sonra gelen itiraf! Yonca Evcimik'in evlilik açıklaması herkesi şoke etti: Gözüm dönerse...
'Çılgın Bediş' dizisiyle çıkış yakalayan ardından ise müzik sektörüne 'Bandıra Bandıra' şarkısıyla damga vuran 61 yaşındaki Yonca Evcimik, enerjisiyle hala severek takip edilen bir isim olmaya devam ediyor. Güzel popçu, 1994 yılında Harun Özakıncı ile evlenerek dönemine damga vurmuştu. 3 yıl sonra yollarını ayıran çift, 90'lı yıllara adeta bomba gibi düşmüştü. Yıllar sonra güzel şarkıcıdan ilk kez evlilik açıklaması geldi. İşte Yonca Evcimik'in çok konuşulan sözleri!