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Haberler Galeri 65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 22:04

65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da'da bugün büyük bir mucize gerçekleşti. Esra Erol programına katılan anne Mevlüde Arasan, 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen'i 65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, günlerce çalışmalarını yürüterek Hicran Ökmen'e ulaştı. 17 yaşındaki Hicran Ökmen'i istismar eden Yaşar Şahin tutuklandı. Bugün ise Hicran Ökmen, canlı yayında ailesine kavuştu. 17 yaşındaki genç kızın, ailesine kavuşma anı, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte ayrıntılar!

65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!

Esra Erol'da programına kızı Jiyan Ökmen ile katılan anne Mevlüde Arasan, 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen'i 65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığını söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!

20 gündür haber alınamayan Hicran'ın ailesi, "65 yaşındaki Yaşar Şahin kızımız Hicran'a lise sonda okurken cinsel saldırıda bulundu.

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65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!

Hicran'ın bu birlikteliğinden bir de bebeği oldu.

65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!

65 yaşındaki Yaşar Şahin, geçtiğimiz günlerde Hicran'ı ikinci kez kaçırdı.

65 yaşındaki Yaşar Şahin'in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol'da! Hicran ailesine Esra Erol'da kavuştu! | Video

65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!

Bu kan donduran olaydan sonra Esra Erol ve ekibi gece gündüz demeden çalışarak Yaşar Şahin ve Hicran'ın peşine düştü.

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