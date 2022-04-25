Giriş Tarihi: 25.04.2022 22:04 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 22:04

65 yaşındaki Yaşar Şahin’in mağdur ettiği 17 yaşındaki Hicran Esra Erol’da! Hicran ailesine Esra Erol’da kavuştu!

ATV'nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan 'Esra Erol'da'da bugün büyük bir mucize gerçekleşti. Esra Erol programına katılan anne Mevlüde Arasan, 17 yaşındaki kızı Hicran Ökmen'i 65 yaşındaki Yaşar Şahin'in kaçırdığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Ünlü sunucu ve ekibi, günlerce çalışmalarını yürüterek Hicran Ökmen'e ulaştı. 17 yaşındaki Hicran Ökmen'i istismar eden Yaşar Şahin tutuklandı. Bugün ise Hicran Ökmen, canlı yayında ailesine kavuştu. 17 yaşındaki genç kızın, ailesine kavuşma anı, izleyicileri gözyaşlarına boğdu. İşte ayrıntılar!