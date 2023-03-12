68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali yaktı geçti!

Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 08:17

68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu düzgün fiziği ve güzelliği neye borçlu? Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle nostalji paylaşımlarıyla hayranlarını geçmişe götüren Gülşen Bubikoğlu en beğenilen pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Genç kızlara taş çıkaran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na beğeni yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...