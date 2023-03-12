Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 68'lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 12.03.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 08:17

68'lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu'nun son hali yaktı geçti!

68 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu düzgün fiziği ve güzelliği neye borçlu? Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor. Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından olan Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor. Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle nostalji paylaşımlarıyla hayranlarını geçmişe götüren Gülşen Bubikoğlu en beğenilen pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumunda bulunmadan edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Genç kızlara taş çıkaran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'na beğeni yağdı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali yaktı geçti!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Adeta yılların teğet geçtiği Gülşen Bubikoğlu'nun güzelliği ve fit hali övgüleri topladı.

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali yaktı geçti!

Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali yaktı geçti!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali yaktı geçti!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

68’lik Gülşen Bubikoğlu yine formunda! Düzgün fiziği ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Gülşen Bubikoğlu’nun son hali yaktı geçti!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

SON DAKİKA