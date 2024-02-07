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Haberler Galeri 7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere'nin kızının babası bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 10:04

7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere'nin kızının babası bakın kim çıktı!

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, Survivor 2024 All-Star'da olaylar bitmek bilmiyor. Survivor'un son bölümüne "Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası" damga vurdu. Çılgına dönen Acun Ilıcalı, "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek yarışmacılara bağırdı. Bunun üzerine her iki yarışmacının hayatları merak edilirken özellikle Karadere'nin 7 yıl önce boşandığı eski eşi araştırıldı. Fenomen yarışmacının bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Survivor Nagihan'ın kızının babası...

7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin kızının babası bakın kim çıktı!

Survivor 2024 All Star'ın yayınlanan son bölümünde Nagihan ve Aleyna'nın kavgası dikkat çekti. Nagihan sinirlerine hakim olamadı ve Aleyna'ya fiziksel temasta bulundu.

7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin kızının babası bakın kim çıktı!

Nagihan'ın Yunus Emre ve Sercan ile konuşmak için ayağa kalkmasıyla ise ipler koptu. Aleyna'ya iten Nagihan Karadere, hiçbir şey olmamış gibi davranınca Acun Ilıcalı çıldırdı. Nagihan Aleyna'yı iterek "Çık git" dedi. Aleyna ise tepki gösterince araya kameraman girdi.

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7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin kızının babası bakın kim çıktı!

Ilıcalı "Hepimize yazıklar olsun. Böyle bir şey olur mu ya? Siz ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz" diyerek sandalyeyi devirdi.

7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin kızının babası bakın kim çıktı!

Yaşanan tartışma sonrası çileden çıkan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

Olmadı, sinirine yenik düştün.Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da. Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllaca da güzel birikteliğimiz oldu. Tadını kaçırmadan... Neyi bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın, biz de tamam mı diyeceğiz? Nagihan ise ağlayarak konsey alanını terk etti.

7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin kızının babası bakın kim çıktı!

Diskalifiye olup olmadığı yeni bölümde belli olacak.

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