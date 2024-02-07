Giriş Tarihi: 07.02.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
10:04
7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere'nin kızının babası bakın kim çıktı!
Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği, Survivor 2024 All-Star'da olaylar bitmek bilmiyor. Survivor'un son bölümüne "Nefise, Aleyna ve Nagihan kavgası" damga vurdu. Çılgına dönen Acun Ilıcalı, "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek yarışmacılara bağırdı. Bunun üzerine her iki yarışmacının hayatları merak edilirken özellikle Karadere'nin 7 yıl önce boşandığı eski eşi araştırıldı. Fenomen yarışmacının bir dönem "Kızımı bana göstermiyor" diyerek sitem ettiği eski eşi bakın kim çıktı. İşte Survivor Nagihan'ın kızının babası...