7 yıl önce boşandılar! Survivor Nagihan Karadere’nin kızının babası bakın kim çıktı!

Yaşanan tartışma sonrası çileden çıkan Acun Ilıcalı şunları söyledi:

Olmadı, sinirine yenik düştün.Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da. Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllaca da güzel birikteliğimiz oldu. Tadını kaçırmadan... Neyi bekliyorsun? Her dakika olay çıkaracaksın, biz de tamam mı diyeceğiz? Nagihan ise ağlayarak konsey alanını terk etti.