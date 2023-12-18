Giriş Tarihi: 18.12.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 09:51

70 kilo verdi değişimi muhteşem oldu! X Factor Star Işığı ile ünlenen Ferah Zeydan'ın son hali olay!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu. Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı! Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Geçmişte Sinan Akçıl ile söylediği şarkılarla beğeni toplayan ve yeni bir görünüme kavuşan Ferah Zeydan ilgi odağı oldu. İşte X Factor yarışmacısı Ferah Zeydan'ın son hali...